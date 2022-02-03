兩染疫學生曾到衞生署九龍學童診所　年初四關閉消毒

​衞生署今日（3日）表示，兩名染疫學生分別到訪署方轄下的亞皆老街賽馬會學童牙科診所，以及九龍城獅子會學生健康服務中心，該診所和學生健康服務中心將於明日（4日，年初四）關閉，以徹底清潔和消毒，職員會聯絡預約人士另作服務安排。​



一學生周一到亞皆老街賽馬會學童牙科診所

衞生署表示，一名學生周一（1月31日）到訪亞皆老街賽馬會學童牙科診所（一樓）接受治療，他候診期間一直有佩戴口罩，其時當值的醫護人員有佩戴口罩和配備適當的防護裝備。該學生今日確診。

另一學生到九龍城獅子會學生健康服務中心

另一名初步確診學生則於上周三（26日）到訪九龍城獅子會學生健康服務中心，其間有佩戴口罩，而署方人員亦有穿戴合適的個人防護裝備。

衞生防護中心已對相關個案展開流行病學調查及相關的密切接觸者追蹤工作，署方轄下的診所已加強感染控制措施，包括所有人士進入診所時必須進行體溫檢測、健康申報及限制陪同人數等。

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中心又指，牙科服務和學生健康服務在疫情期間，一直嚴格執行各項防疫措施，包括為人員提供口罩和其他防護裝備，以及加強診所的清潔和消毒。所有職員均佩戴口罩工作及時刻注意手部衞生。衞生署高度關注疫情情況，亦再提醒所有員工須注意個人衞生，並時刻提高警覺，若發現身體不適，必須馬上求醫。

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