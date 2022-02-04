確診大廈｜患者居77大廈　富豪花園、翠竹花園等4幢現無源頭個案

本港新冠肺炎疫情嚴峻，周四年初三（3日）新增142宗確診個案，當中121宗為本地患者。衞生署周四更新確診者資料，本地患者居於77幢樓宇。各個地區中以黃大仙疫情最嚴峻，單日新增個達24宗，當中11人居於彩雲（二）邨明麗樓，大埔太湖山莊10座新增3宗，其他多幢新增2宗。當中北角豪宅寶馬山花園2座、珀麗灣12座、大坑徑6號栢園及愉景新城7座等，更是今波疫情中首次上榜。



衞生署更新源頭不明個案，較周四下午公布時多兩宗，新列表多四幢大廈上榜，當中沙田富豪花園麗人閣有兩人染疫，黃大仙竹園北邨桐園樓有三人確診，黃大仙翠竹花園14座及荃灣享成街2-4號美華樓各有一宗。



▼2月3日確診者居住大廈▼



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黃大仙重災 彩雲邨明麗樓增11患者

根據衞生署公布確診大廈名單，確診大廈最多仍是重災區黃大仙及葵涌，各分別有11幢上榜。黃大仙疫情最嚴峻，單日新增個達24宗，主要集中在出現垂直傳播的彩雲（二）邨明麗樓，佔了11宗，累計已達28宗確診個案，其他多是一兩宗。區內多兩幢大廈出現源頭不明個案，其中竹園北邨桐園樓有三宗、黃大仙翠竹花園14座則有一宗。

葵涌個案明顯回落，周四新增11宗個案，分別涉及葵涌邨映葵樓、葵馥苑安葵樓、寧峰苑朗峰閣及葵聯邨聯悅樓等，各大廈亦只新增一宗個案。

港島海怡半島御柳居患者屬關連個案

港島區再有中產屋苑出現患者，共增七宗確診個案。其中兩人居大坑徑6號栢園（#14516、#14517），一名9歲女童（#14478）居維港頌7座，北角健康村1期康智閣患者（#14519）及鴨脷洲海怡半島御柳居25座患者（＃14566），均是關連個案。北角城市花園2座及寶馬山花園2座的個案，感染源頭不明。

沙田有5宗源頭不明個案

新界東方面，沙田區四增13宗個案，涉及9幢樓宇。大圍名城3期3座再增兩宗個案，而濱景花園及馬鞍山迎濤亦「失守」，在今波疫情中首次出現確診個案，分別有一宗及兩宗個案，均是關連個案。

大圍顯徑邨顯祐樓69歲女子（#14576）、大圍新翠邨新芳樓62歲男子（#14450）、富豪花園麗人閣兩名患者（#14464的60歲男子、#14467的51歲女子），更為源頭不明個案；沙田好運中心松林閣、沙田頭新村村屋及美松苑興松閣都有源頭不明個案。將軍澳富康花園8座有一宗關連個案，為一名22歲女子（#14544）。

新界西個別發展，荃灣愉景新城7座兩名患者，以及掃管笏星堤11座、元朗錦綉花園各一患者，與早前確診個案有關連。馬灣珀麗灣12座和荃灣享成街2-4號美華樓的患者，則感染源頭不明。

衞生署又指元朗水邊圍邨碧水樓涉及三宗於兩個不同樓層的18室單位個案，懷疑出現垂直傳播，故六樓和七樓的18室單位住戶須赴檢疫中心進行檢疫。

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▼2月3日不明源頭確診者居住大廈▼



另外，衞生署周四下午公布有31宗源頭不明會案，晚上修訂為33宗，將第五波源頭不明個案推向更高高位。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君在疫情記者會上讀出30幢相關樓宇，不過慈雲山慈愛苑愛聰閣41歲女患者（#14585）改列與早前個案有流行病學關連。

綜合疫情記者會及衞生署最新公布資料，新增4幢樓宇有源頭不明患者，分別涉沙田富豪花園麗人閣、荃灣享成街 2-4號美華樓、黃大仙翠竹花園14座及黃大仙竹園北邨桐園樓，當中麗人閣及桐園樓分別有兩宗及三宗個案，各涉及一個家庭，當中一人列源頭不明個案，其他同住家人列關連個案；美華樓及翠竹花園則各大一人染疫。

▼2月3日年初三 大批沙田居民做檢測▼



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▼2月3日年初三「赤口」 沙田及大圍居民做檢測▼



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土耳其航空、芬蘭航空有航班要停飛

另外，該署指由於土耳其航空營運於2月1日由土耳其伊斯坦布爾飛抵香港的航班（TK083）有六名乘客經抵港檢測呈陽性，而芬蘭航空營運於2月2日由芬蘭赫爾辛基飛抵香港的航班（AY101）有五名乘客經抵港檢測呈陽性，該署引用《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章），禁止土耳其航空營運的客機以及芬蘭航空營運的客機在2月3至16日期間分別從伊斯坦布爾和赫爾辛基着陸香港。