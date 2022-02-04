聶德權：傳播鏈逾百條　銅鑼灣禮頓中心加開接種點　2.8起可預約

農曆新年期間，政府轄下14間社區疫苗接種中心於昨日重開，不少中心在未來預約亦爆滿。公務員事務局長聶德權表示，部分新增的疫苗接種中心，例如位於西營盤的中山紀念公園體育館、太子界限街體育館等，相對較容易預約，呼籲大家踴躍接種。他又透露，當局將會在位於銅鑼灣的禮頓中心，增開疫苗接種中心，市民可於本月8日起在網上預約，11日起運作。



另外，政府昨日公布擴大政府僱員特別上班安排。聶德權指，措施主要是欲向公眾發放強烈信息，表明現時疫情非常嚴峻，需要大幅減低社交距離接觸及市面人流，並期望為私人企業做帶頭作用。他表示，即使政府已實施多項社交距離措施，仍然有不少人參與跨家庭聚會，預料農曆新年假期後確診個案會一直上升。



公務員事務局局長聶德權。（資料圖片)

望政府起帶頭作用 呼籲私人企業讓員工在家工作

聶德權指，當局決定擴大政府僱員特別上班安排，主要是欲向公眾發放強烈信息，表明現時疫情非常嚴峻，確診個案急速上升，需要大幅減低社交距離接觸及市面人流，以遏制疫情，「特別對未打針嘅長者，同醫療系統造成壓力」；又期望今次措施可做到帶頭作用，呼籲私人企業讓員工在家工作。

過去政府亦曾因應疫情發展，針對公務員作彈性上班安排，他說，根據過去經驗，實施在家工作後仍然有六至七成員工需要回辦公室工作或外出工作，但由於「今波疫情動員參與防疫工作多咗密咗」，預料今次的人數會比以往少。

他指出，相關安排主要是暫停提供非緊急及非必要服務，減少員工需要上班及出外工作，坦言會引起公共服務受影響，希望市民諒解。聶德權亦指，現時暫時有20名政府僱員確診，個案主要涉及葵涌邨及大窩口邨，數字不算多。

社交距離措施下仍有市民跨家庭聚會 料新年假後個案一直上升

聶德權表示，現時本港正受Omicron及Delta變種病毒雙重夾擊，雖然政府已增加個案追蹤及檢測量等防疫工作，疫情發展仍然迅速，源頭不明個案大幅上升、傳播速度快，顯示社區至少有百多條傳播鏈。他直言，即使政府已實施多項社交距離措施，仍然有不少人參與跨家庭聚會，預料農曆新年假期後確診個案會一直上升。

▼2月3日大年初三 市民到社區疫苗接種中心打疫苗▼



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當局將於銅鑼灣加開疫苗接種中心

農曆新年期間，政府轄下14間社區疫苗接種中心於昨日重開，聶德權指，全日的接種預約幾乎爆滿，預料公立醫院及私家診所接種點重開後，接種率會繼續上升。雖然不少中心在未來預約亦爆滿，但他表示，部分新增的疫苗接種中心，例如位於西營盤的中山紀念公園體育館、太子界限街體育館等，亦相對較容易預約，呼籲大家踴躍接種。

他透露，當局將會在位於銅鑼灣的禮頓中心增開疫苗接種中心，並將會堂的7樓停車場改為臨時接種站，市民可經專用電梯到達，中心將於本月8日起可在網上預約。

▼社區疫苗接種中心地點 （由2022年1月1日起）▼



林鄭月娥公布「疫苗通行證」詳情。

未來不接受未打針申請入住護老院 聶指實施日子仍待公布

行政長官林鄭月娥早前宣告，未來將不接受未接種疫苗的長者申請入住護老院。聶德權表示，相關安排實施日期仍待日後公布，但主要是期望可為大眾提供心理準備，以方便長者預早打針。他指，雖然過去一段時間長者接種率一直偏低，但在安老院舍的接種意願已被過往提高，期望可盡快落實有關措施，推高接種率。他又指，社署早前已通知安老院舍，在醫生評估後，可為適合接種的長者打針，若家人反對需要以書面提出及明白不接種疫苗的風險。