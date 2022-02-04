懲教署停白沙灣懲教所、壁屋探訪至13日　入境處停兩羈留設施探訪

懲教署今早（4日）公布，白沙灣懲教所昨日晚上得悉，一名懲教人員初步確診；該名懲教人員因近期接觸的親友確診，於昨日接受病毒測試，同日晚上接獲通知初步確診，署方會安排院所內職員及在囚人士進行病毒測試，並對所內地方進行徹底清潔及消毒，白沙灣懲教所的探訪服務今日起暫停，直至另行通知。



另外，該署昨晚亦接獲衞生防護中心通知，一名確診市民曾於1月13日至28日，多次到訪壁屋懲教所探訪在囚人士 。壁屋懲教所探訪室設施會於今日停止運作，以進行徹底清潔和消毒，署方亦會安排相關懲教人員及在囚人士接受檢測。



另外，入境處亦在今日公布，明日起至2月13日暫停青山灣入境事務中心及馬頭角羈留中心親友探訪。



一直關注囚權的前立法會議員邵家臻向《香港01》表示，家屬理解署方加強防控的需要，但希望不要一刀切暫停探訪，建議考慮安排視像探訪、採取人流管制，分流名額等。



懲教署今早（4日）公布，白沙灣懲教所昨日晚上得悉，一名懲教人員初步確診。

懲教署今早（4日）公布，白沙灣懲教所昨日晚上得悉，一名懲教人員初步確診。署方指，該名懲教人員因近期接觸的親友確診，於昨日接受病毒測試，同日晚上接獲通知初步確診；該名人員目前在家接受隔離，等候入院。他最近沒有外遊紀錄，於工作時有佩戴外科口罩，上班期間一直有進行體溫探測，體溫正常，並無出現不適症狀。

白沙灣懲教所探訪服務今日起暫停

懲教署指，與該名人員共同辦公的同事目前沒有出現病徵，署方已與衞生防護中心聯絡並跟進其建議，包括安排院所內職員及在囚人士進行病毒測試，並對所內地方進行徹底清潔及消毒。因此，白沙灣懲教所的探訪服務今日起暫停，直至另行通知。

懲教署昨晚接獲衞生防護中心通知，一名確診市民曾於1月13日至28日，多次到訪壁屋懲教所探訪在囚人士 。（資料圖片）

確診市民多次到壁屋探訪在囚人士 探訪室於今日停運

另外，該署昨晚亦接獲衞生防護中心通知，一名確診市民曾於1月13日至28日，多次到訪壁屋懲教所探訪在囚人士 。壁屋懲教所探訪室設施會於今日停止運作，以進行徹底清潔和消毒，署方亦會安排相關懲教人員及在囚人士接受檢測。

▼2月3日 屯門大興邨興平樓圍封檢測▼



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懲教署強調，在疫情期間一直嚴格執行各項防疫措施，包括要求所有進入各懲教設施的探訪人士，均須接受體溫檢測；在場人員亦會要求進入的探訪人士佩戴口罩及先用酒精搓手液清潔雙手，並在探訪期間全程佩戴口罩。

懲教署會繼續與衞生防護中心保持緊密聯繫，積極配合衞生防護中心的檢疫措施，並已提醒屬下人員須注意個人衞生，時刻提高警覺。如發現身體不適，應盡早求醫及通知部門。

明起至13日暫停在囚人士親友探訪

署方亦公布，鑑於近日接連有確診市民進入不同懲教院所探訪在囚人士，大大增加高傳染性變種病毒株傳入院所引發大規模爆發的風險。為確保在囚人士及各持份者的安全，懲教署將於明日﹙5日﹚開始至2月13日﹙星期日﹚暫停在囚人士的親友探訪﹙包括定罪及還押﹚。期間，如有緊急情況，相關人士可致電個別懲教院所更生事務組職員聯絡跟進。

入境處暫停青山灣及馬頭角羈留中心

另外，入境處亦在今日公布，因應本港疫情漸趨嚴峻，大大增加高傳染性變異病毒株傳入入境事務處青山灣入境事務中心及馬頭角羈留中心引發大規模爆發的風險。為確保被羈留人士及職員的安全，中心明日﹙5日﹚至2月13日﹙星期日﹚暫停被羈留人士的親友探訪。其間，如有緊急情況，相關人士可致電個別中心探訪室職員聯絡跟進。

邵家臻建議署方改用視像探訪

一直關注在囚人士權益的前社福界立法會議員邵家臻表示，家屬理解疫情嚴重下署方需要加強防控，但希望不要一刀切暫停探訪，「家屬由百思不得其解，之後感到傍惶，究竟仲可唔可以入到物資畀還押嘅家屬呢？亦有家屬一直致電懲教署查詢但打唔通，感到憤怒、忟憎」，他指正值新春加上天氣嚴冷，家屬只是想探望在囚親人，建議署方考慮安排視像探訪，容許入物資，或採取人流管制，分流名額等。