黃偉綸稱3月底就簡化發展程序交立法會　年底交代降強拍門檻意向

發展局長黃偉綸接受電台專訪時表示，今年政府賣地供應約為3千多伙，現時正商討部分較大型的重建項目，料下年度政府賣地供應將超過今年數字；政府亦會續推單位不少於280呎的面積限制要求。

另外，黃偉綸透露，未來會就簡化發展管制程序提交立法會審議，將會在三月底將議案提交立法會。



發展局局長黃偉綸。（資料圖片 / 余俊亮攝）

今個財政年度的私人房屋供應逾2萬伙，超出長遠房屋策略每年目標12,900伙。發展局長黃偉綸接受電台專訪時表示，今年政府賣地供應約為3千多伙，現時正商討部分較大型的重建項目，料下年度政府賣地供應將超過今年數字，「幾樣因素加埋，我哋有信心，下年（度）達到12,900伙嘅目標，我哋應該做得到。」

▼2021年《施政報告》房屋問題重中之重▼



+ 14

會繼續推單位最低面積限制要求

政府於去年下旬公布第四季度賣地計劃，首次加入單位不少於280呎的面積限制要求。黃偉綸指，措施推出後市場反應正面，未來會繼續推行，「如果睇遠啲嘅時候，希望香港一啲面積好細嘅樓宇，透過賣地先有嘅話，唔會再增加。」他又補充，除非地皮限制只能興建280呎以下的單位，否則只要可建單位類型能夠配合的土地都會考慮推行。

三月就簡化發展管制程序提交立法會審議

另外，黃偉綸早前預告，未來會就簡化發展管制程序提交立法會審議，包括加快提出規劃申請、道路刊憲、收地等法定程序。他指，將會在三月底將議案提交立法會，「時間縮減咗，代唔代表佢個決定質素低咗，未必嘅。以往嘅時間用咗喺好多論據、爭拗不斷重複，如果法規喺相關方面更加清楚，未來司法覆核個風險可以進一步減低。」他又說，政府於今年年底將會交代降低強拍門檻的意向，目標是加快舊區重建。

▼2021年《施政報告》發展新界北▼

