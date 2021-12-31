屯門地招標限單位最細280呎　學者料樓價將上升　惟市民仍可負擔

政府昨日（30日）公布，於賣地條款首度加入單位面積下限，首先在屯門青山公路—大欖段住宅用地落實最低單位面積為約280平方呎。有學者認為相關呎數限制合適，料雖然單位面積增加，樓價亦會上升，不過相信首期只相差幾十萬元，市民仍可負擔到。

學者又強調，單位面積小，發展商成本會較高；市民負擔能力亦不會按單位面積而按比例改變，「小280呎一半，樓價唔會按比例少一半」。



香港不少新盤為求售價「易上車」，近年大推面積與劏房無異的「納米樓」。（資料圖片/張浩維攝）

城市大學建築科技學部高級講師潘永祥今日（31日）在港台節目《千禧年代》認為相關呎數限制合適，估計定於280呎主要是與開則有關，並指如單位面積小過260呎而不包工作露台，會很難做到。

至於單位面積增加，是否代表加重市民負擔？潘認為負擔能力要考慮多個因素，包括建築材料消耗等，如果單位面積較小，公共空間及喉管等亦增加，「280呎小一半變140呎，可用空間遠小於一半，發展商成本高好多，呎價都會高啲」。

他強調，負擔能力並不會按單位面積比例而減低，「唔會面積多10%，樓價就高10%」。被問到供應單位減少，樓價會否推高，潘永祥認為單位面積增加樓價亦一定會較高，但估計首期只相差幾十萬元，相信市民可負擔到。他又預計，政府今次是希望「試下市場反應，如無太大社會聲音，將來都會加入條款」，長遠將可減少納米樓供應。

至於做法會否令市民以後搶購納米樓？潘永祥指，納米樓佔市場比例小數目，「市民都聰明，發展商越起越細，呎價一定高好多，點解唔買二手樓？」另外，他又不同意有說法指應放寬地積比。

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