開工利市｜鄭家純坐正有線豪派3888元員工過肥年　各企業金額一覽

年初四復工，打工仔開工大吉！踏入新年，展望新氣象，月前正式「坐正」的有線寬頻集團主席鄭家純，聯同副主席兼執行董事曾安業，以私人名義向旗下員工派發大利是，最高可領3888元大利市，連同公司派發的開工利市，員工豐厚過肥年，屬傳媒業罕見。

各大銀行仍然豪爽，有虛擬銀行豪派1000元，慰勞員工過去一年辛勤工作；有銀行則搞搞新意思，推出「虛擬老虎機」予員工碰碰運氣，最高可享2000元利市。不過，疫情嚴峻下，不少公司實行在家工作，尚未領取開工利市，亦有打工仔憂慮，今年的花紅、雙糧及加薪幅度料見「大縮水」，工作士氣難免低落。



有線寬頻集團主席鄭家純及副主席兼執行董事曾安業先生宣佈，以私人名義向員工派發一次性大利市，最高可獲發3888元大利市。(資料圖片)

每逢農曆新年，本港企業傳統均會派發開工利市，冀慰勞員工。 新世界發展主席鄭家純正式坐正有線寬頻集團、成為主席後，即向員工派發大利市「過肥年」，鄭家純及副主席兼執行董事曾安業宣布，以私人名義向員工派發一次性大利市，去年10月31日或之前入職員工，可獲3888元大利市；在此日期之後入職員工，仍可獲發888元大利市。另外，集團亦向員工派發100元開工大利市。翻查2021年中期業績報告顯示，截至去年6月底，有線寬頻共有1187名員工，假設全數仍然在職，保守估計大利市開支已花約461萬元，不過有關估算並未涵蓋流失率，即已離職員工及新入職員工的人手補充。

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各行各業中，銀行業界一向出手豪爽，其中滙豐銀行及中銀香港分別派發500元電子利市，中銀更向員工致送海味賀年包；恒生銀行同樣是500元的電子利市，另會舉辦多項網上節慶活動與員工同賀新禧，亦可參與大抽獎，有機會獲得現金獎、購物現金券及酒店Staycation套票等。



花旗銀行則派發合共688元利市，取其「陸發發」的好意頭；渣打銀行則加添新意，推出「虛擬老虎機」予員工憑運氣「抽」利市，最高的開工利是金額為2000元，其餘面額分別為100元、200元、300元、500元、800元及1000元，即每位員工最起碼可獲100元。虛擬銀行眾安銀行(Za Bank)，則向員工派發1000元 「收爐利市」，並可在年廿九享受額外1日假期，即前後合計可享連續6日的農曆年假，提早收爐。

虛擬銀行眾安銀行(Za Bank)，向員工派發1000元 「收爐利市」，員工亦可在年廿九提早收爐，即前後合計可享連續6日的農曆年假。(資料圖片)

其他企業方面，港鐵向員工派發特別利市，全職可獲1000元，臨時工及兼職亦可獲發400元；麥當勞同樣宣布，向員工派發1000元抗疫利市，「以感謝在疫情期間全港超過245間麥當勞餐廳的前線及後勤員工，緊守崗位每天服務逾百萬名顧客」，並向前線員工發放「農曆年津貼」，予公眾假期上班員工。



網購平台HKTVmall母公司香港科技探索，則向全體員工派發100元開工利市，另已於一月向未能在家工作的員工，包括送貨員及司機派發「加碼勤工獎」，感謝他們在疫情嚴峻期間仍緊守崗位。



不過，疫情嚴峻，不少公司實行在家工作，有員工指，由於未有返回辦公室上班，遂尚未收到開工利市，亦有人憂慮在經濟不景下，花紅、雙糧及加薪幅度已「大縮水」，難重振工作士氣。

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