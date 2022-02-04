疫情｜消息：今確診加初陽至少200宗　逾80宗源頭仍在調查

本港新冠肺炎疫情嚴峻，本地個案近日攀升，昨日衞生署衞生防護中心公布，初步陽性個案達160宗。消息指，截至昨晚，新增131宗確診個案，當中129宗為本地個案，僅45宗個案找到源頭，最少84宗源頭仍在調查。另外，現時共有110宗初步陽性個案。



▼2月3日 屯門大興邨興平樓圍封檢測▼



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本港受Omicron及Delta變種病毒夾擊，確診數字連日來攀升，當中不少為本地個案，部分更屬源頭不明。衞生署衞生防護中心昨日公布，初步陽性個案達160宗。

▼2月4日 市民在瀝源邨檢測站排長龍等候檢測▼



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消息指，截至昨晚，再新增131宗確診個案，當中129宗為本地個案，相關個案涉45宗，84宗源頭仍在調查。另外，現時共有110宗初步陽性個案。

▼2月3日 大埔昌運中心富昌閣、貴昌閣及榮昌閣圍封檢測▼

