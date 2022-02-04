疫情│瀝源社區會堂檢測中心人龍稍減　居民批網上預約只限三次

第五波疫情持續在社區蔓延，其中沙田區日前驗出污水樣本呈陽性，包括新城市廣場在內15個地點納入強制檢測。在沙田瀝源社區會堂檢測中心，日前有數百市民撐傘排隊、對「打蛇餅」多時感到不滿；今早雖然未再出現長長人龍，但有居民批評，現時網上預約每人只能連續預約3次，對需進行4次或以上檢測的人不方便，希望在區內增加檢測站。



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四次強檢只能網上預約三次

香港01記者今早(4日)前往沙田瀝源社區會堂檢測中心視察，該處開站不久便有數十名市民排隊等候，但今天所見，人龍很快便能消散，街坊表示整個檢測過程約在20分鐘至一小時內完成，對中心內的檢測安排亦大致滿意。

居於碧濤花園的陳小姐表示，收到強檢通知後，早前經網上預約前來進行檢測，惟她表示，每人只可預約三次，她們一家人卻需進行四次檢測，「第四次點樣呢？我哋上咗年紀，但都覺得好累贅。」陳小姐又指，數天前曾到馬鞍山檢測站查看狀況，卻被告知需排2小時，為了盡快檢測最後只遠道前往九龍區，「應該要開多啲站囉，有好多人唔識上網預約，同埋都幾複雜，最好係每座要強檢嘅大廈就派人喺樓下做（檢測）。」她又指，因應近日疫情拜年全部取消，「本來訂咗個盆菜都唔知點算，屋企得4個人要食十幾日。」

疫情嚴峻取消拜年活動 ：初二初三冇出街

帶同女兒前來的徐先生則指，今天等了近一小時才完成整個程序，與上星期和昨天到火炭臨時採樣站相比，時間也是相若；又指在寒冷天氣下排隊，只好為女兒「加多啲衫」，而拜年活動都有減少甚至取消，「都慣咗㗎啦，成個政府都要改善下！」

居於附近的唐先生表示，今次前來檢測是因為上周六與友人到西貢時，曾進入的一個公廁後來被發現有染疫者同樣去過，「小篤便之嘛去個洗手間，咁啱有條友原來中咗入咗去，到𠵱家成個禮拜先彈出嚟叫我檢，冇辦法啦唔嚟罰錢嘛。」他又指，因應近日沙田疫情，自己「初二初三都冇出過街」，同時也着親友暫時不要前來探訪。