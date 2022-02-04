新增131宗確診　59宗無源頭佔45%　深水埗成重災區遍大南街鴨寮街

新冠肺炎第五波疫情趨向嚴峻，本港今(4日)新增131宗確診，源頭不明個案佔59宗，佔總體確診個案45%，源頭不明染疫者遍佈多區，當中以深水埗10宗屬重災區，涵蓋大南街、北河街、南昌邨、鴨寮街等，另分散於土瓜灣、荃灣、元朗等多區。初步確診則佔185宗，相信明日確診人數再創新高。



▼2月4日 市民在瀝源邨檢測站排長龍等候檢測▼



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衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日新增131宗確診，1宗屬輸入個案，其餘130宗均是本地感染，其中71宗與早前個案相關，59宗源頭不明。

59宗源頭不明全屬Omicron個案，不少感染者居所集中於深水埗，包括醫局街、大南街、北河街、南昌邨、鴨寮街、東城大廈，福華街、福榮街、新填地街、基隆街、福華街、福榮街等，張竹君指非集中於同一大廈，會再追蹤關連。

Omicron入侵坪州 金坪樓現個案

港島區方面，確診者則分布於上環帝后華庭一座、嘉亨灣2座、赤柱大街等。其餘地區包括愉景灣14區；東涌逸東寶逸樓、土瓜灣、荃灣、梨木樹、元朗、長沙灣、石硤尾等。至於離島，坪州金坪樓首現確診，第五波疫情以來首次入侵坪州。



此外，多個地盤出現確診個案，包括火炭地鐵地盤、亞皆老街中電工程、觀塘巧明街98號地盤重建項目等。元朗廣場牛角亦有兩名員工確診，衞生防護中心呼籲曾到訪人士接受檢測。



本港暫錄得185宗初步確診，當中包括土瓜灣馬坑涌道康樂園護老中心工作人員，60位密切接觸者需送住檢疫。



源頭不明佔整體確診個案近半，被問到如何評估目前疫情，是否已失控，衞生署衞生防護中心總監徐樂堅指，現時疫情具挑戰性，且每日源頭不明比例急促上升，由1月初每日少於10%，升至現時的45%，情況令人憂慮，且源頭不明個案累計至今已累計接近220宗，與原本源頭群組至少有超過一代傳播，已較難找到其隱形傳播源頭。他續指，現時要做的是提醒市民減少社交聚會及提高檢測量，並重點找出高風險地區，望收緊社交距離措施後，可減低傳播。

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▼2月3日 屯門大興邨興平樓圍封檢測▼



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