北京冬奧｜確診選手隔離期滿仍被拒入選手村　IOC：剛好沒單人房

北京冬奧在今日（4日）揭幕，比利時25歲鋼架雪車代表Kim Meylemans，日前在IG拍片痛哭表示，她以為確診後只要檢測結果陰性、隔離期滿便能入住選手村，卻要接受第二次隔離，不斷被孤立在選手村外讓她相當崩潰。



據《BBC》報道，北京冬奧防疫措施非常嚴格，反而造成部分選手千里迢迢到達北京，卻被要求長時間隔離，為參賽之路埋下隱憂。

比利時女子鋼架雪車選手Kim Meylemans在IG哭訴不斷被隔離。（網上圖片）

比利時女子鋼架雪車選手Kim Meylemans在周三（2日）於個人IG拍片哭訴，指近日到北京準備參與賽事，確診新冠肺炎後接受隔離3天，隔離期滿且3次都篩檢陰性後，以為終於能夠住入選手村，救護車卻把自己載往另一處隔離地點，不斷被孤立在選手村外讓她相當崩潰。

北京冬奧防疫措施非常嚴格，令選手有額外心理負擔。（Getty Images）

連續的隔離要求令Meylemans很不安，「這對我來說很困難，我請大家給我一些時間來考慮自己的下一步，因為我不確定自己能否在這種孤立狀態下再待上7天，然後再參加奧運比賽」，她甚至痛哭表示：「我甚至不確定能否獲准進入選手村」。

Meylemans的影片立即引起外界關注，倡議組織「Global Athlete」抨擊北京讓她受到「令人無法接受」的待遇，國際奧委會（IOC）與比利時奧組委也緊急介入，Meylemans才能在周三（2日）晚上「獲釋」，進入冬奧選手村。

Meylemans在IOC介入下，終能入住選手村。（Getty Images）

IOC指出，依照Meylemans先前的狀況，她住進選手村後可以單獨訓練，但因為選手村「當時剛好沒有單人房間」，官方才讓她暫住在外面的防疫酒店。Meylemans稱進入選手村後「感覺比較安全，也可以有比較好的訓練」。

《Yahoo Sports》在報道中引用傳染病專家Bill Schaffner說法，指出若奧運採取過於嚴格的規定，可能會「無緣無故剝奪一些人的資格，或給其他人帶來不必要的壓力」，同時藉今次Meylemans的事件，質疑中國在北京冬奧實施的「新冠零容忍」防疫政策，選手所受的折磨顯示運動員在防疫政策下，必須於心理與情緒上付出代價。