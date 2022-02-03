北京冬奧｜金和曉測試轉陰性可訓練備戰　朱定文任開幕禮持旗手

港協暨奧委會早前公布，香港滑雪運動員金和曉入境北京後確診新冠肺炎，這名19歲港將兩次病毒測試均呈陰性，獲准離開隔離酒店，同時可以接受訓練，有望下周三（9日）出戰。
另外，明晚舉行的開幕禮，港隊將由短道速滑選手朱定文擔任持旗手。
獲得高山滑雪女子迴轉賽資格的金和曉，早前入境北京後確診新冠肺炎，隊友翁厚全及同行教練被界定為密切接觸者，一同入住隔離酒店檢疫。
港協暨奧委會今日（3日）透露，金和曉近兩次病毒測試均呈陰性，獲准離開隔離酒店，並入住奧運選手村，以密切接觸者形式監察7天。金和曉在這段時期內，可以如常訓練，但不可與其他運動員接觸及到訪公共空間。
金和曉將於下周三出戰高山滑雪女子迴轉賽，只要她在開賽前6小時的病毒測試，同樣呈陰性的話，便可出戰。
北京冬奧將於明晚舉行開幕禮，因為金和曉同行教練及翁厚全被列為密切接觸者，將無法出席開幕禮。港隊將由短道速滑選手朱定文出任持旗手，帶領代表團進場。
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