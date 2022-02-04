本地確診130宗另195宗初陽　大興邨興平樓、葵芳邨葵歡樓需撤離

第五波疫情持續大爆發。本港今日新新增130宗確診，而初步確診個案更達195宗。衛生署於記者會上表示，今日確診個案中，有71宗與本地個案相關，部份屬地盤工人群組。其中屯門大興邨興平樓，昨日20、21號單位撤離後，仍發現更多確診者，由於大廈內的確診者曾有聚集，今日會另外撤離大樓19及42室單位居民；及9樓和10樓部份單位的居民。



至於葵芳邨葵歡樓同樣疫情升溫，之前撤離部份單位住戶後，仍發現更多個案。新個案涉葵歡樓高層06單位，故今日22樓以上，所有06單位亦需撤離。



▼2月3日 屯門大興邨興平樓圍封檢測▼



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本港疫情數字再上升，衛生署指出，今日（4日）本地確診個案130宗，其中71宗與本地個案相關，部份涉地盤工人，以及屯門大興邨興平樓等。另外，初步確診個案更達195宗。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君於疫情記者會上表示，昨天從屯門興平樓的圍封檢測中發現更多個案，而早前20、21室單位住戶已撤離，有居民於檢疫中心發現確診，目前興平樓總共有26人染疫，涉及14個單位。由於有確診者曾經聚集，因此決定大廈19室及42室的全部居民都要撤離，部份9樓、10樓的單位亦要撤離。

葵歡樓22樓以上06單位居民需撤離

另外，葵芳邨疫情亦正蔓延，其中葵歡樓早前已撤離部份單位住戶，但當局發現大樓仍有更多個案，主要來自06室，全部屬於高層單位，因此亦會要求居於大廈22樓以上06單位的居民，今日撤離。

▼2月3日確診者居住大廈▼



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▼2月3日 大埔昌運中心富昌閣、貴昌閣及榮昌閣圍封檢測▼



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▼2月3日不明源頭確診者居住大廈▼

