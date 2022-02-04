疫苗通行證｜3.14起老人院新住客須已打一針　8周內打齊兩針

「疫苗通行證」將於2月24日推行，社會福利署今日（4日）表示，有關通行證將於3月14日開始，擴展至涵蓋所有新入住安老院及殘疾人士院舍作長期住宿的住客，當日起，新入住的住客需接種至少一針才可留宿，他們其後要在8周內注射第二針才可繼續居於院舍。



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社署傍晚表示，由3月14日開始，所有新入住院舍的長期住宿住客，除非持有醫生簽發的「新冠疫苗接種醫學豁免證明書」，證明其因健康狀況不適合打針，其他住客均需已接種至少第一劑疫苗，方可入住院舍；而已打一針的新住客，在首針起計的8周內，亦需要接種第二針，方可繼續居於院舍。有關新安排並不適用於緊急或暫托住宿。

社署強調，安老院及殘疾人士院舍的住客若受感染，其健康和生命會受到嚴重威脅，因此，政府一直呼籲院舍住客盡早接種新冠疫苗，並推行院舍外展接種安排及「主動評估－接種」計劃。

該署又呼籲各院舍經營者／主管與新入住院舍住客簽訂入住協議及安排住客入住院舍時，務必遵照上述「疫苗通行證」的要求，以確保防疫屏障在院舍得以建立，保障住客的健康。當局又指，已分別於《安老院實務守則》及《殘疾人士院舍實務守則》加入相關條文，條文將於3月14日起生效，所有院舍均須嚴格執行。