疫苗通行證｜林鄭認擴至交通工具有爭議　日後食肆堂食或打足三針

香港疫情大爆發，全港各區均有確診個案，更涉及各行各業。政府早前宣布，會在2月24日起大幅度擴展疫苗通行證，特首林鄭月娥預告，表列處所範圍將會在下周二（15日）的行政會議上「拍板」，透露在公共交通工具應否納入列表有爭議，有待行會再討論。

她又預告，疫苗通行證會先要求市民打最少一針，一段時間後會要求最少兩針，並會在日後增至要求打三針。意味將來要外出在餐廳堂食用膳，隨時要打足三針。



今輪社交距離措施將於2月17日完結，在疫情大爆發之下會否再收緊？林鄭月娥表示，下星期二會再於行政會議討論，預告會建議修訂第599F章，在現時十多個的指定處所的列表中，再擴大「疫苗通行證」的範圍，更指初期先以接種一針就可進入有關處所，日後會增加至兩針，甚至要求打三針，亦會為小朋友設豁免。

搭公共交通工具需否疫苗通行證有待行會討論

她未有透露，將會增加多少個限制要使用疫苗通行證的表列處所，仍要待行政會議「拍板」。她提及公共交通工具是否納入疫苗通行證範圍，「有人贊成有人唔贊成」，故在行會討論有結果前不會談論。她續指，疫苗通行證是希望推高接種率，指若再過數個月，香港仍未達九成接種率，但其他國家及地區都有高接種率通關，「香港點樣算呢？我哋繼續咁定係點樣呢？」

政府早前亦預告會推出「防疫抗疫基金6.0」，林鄭月娥指會沿用第五輪資助的藍本，撥款將不少於200億元，並全數用於各受影響行業及個人，會爭取2月中立法會財委會召開會議審批，而政務司司長會領導相關部門到相關事務委員會解釋第6輪基金。