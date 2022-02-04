全民自我檢測｜政府將派千萬包快速檢測包　馬鞍山重設火眼實驗室

第五波疫情嚴峻，本港多日百破宗確診。特首林鄭月娥今日（4日）出席記者會時指出，本港疫情越趨嚴峻，形容今波疫情「係兩年抗疫最惡劣情況」，港府目標仍然「動態清零」，多管齊下切斷傳播鏈。



林鄭宣布推出新措施，將每日定額檢測量目標提升增至20萬次，並內廣東協助下，在馬鞍山體育館重設「火眼」實驗室；政府同時會擴大自我快速抗原檢測，政府已採購千萬計快速測試包，預計下周陸續到達，屆時會推出全民快速檢測，讓每一位市民「拎一套做一次」。



▼2020年8月設中山紀念公園體育館設火眼實驗室▼



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記者會以「疫情愈趨嚴峻 爭分奪秒抗疫」為題，林鄭月娥表示，現時本港進行病毒檢測有多種方法，分別是最嚴厲的圍封強檢（RTD）、其次強制檢測（CTN）、及大規模願檢盡檢，最近亦增設自我快速抗原檢測（RAT），但不能代替核酸檢，只是一個輔助性。

第五波疫情本港已做350萬次檢測

她指，本港常設社區檢測中心現有19間，流動檢測站每日50至60個，甚至70個，目前定額化驗量為每日10萬次，這段時間已超額，平均做到13萬至14萬次，但不能持續。而在過去一個月新一波疫情下，香港已做了350萬次檢測。

▼2月4日 特首林鄭月娥舉行者會▼



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曾有患者出席喪禮 林鄭：已自行快速測試

就此，林鄭宣布，將每日定額檢測量目標由目前10萬次增至20萬次，以單管計算；將在馬鞍山體育館重設「火眼」實驗室，與其中一間檢測化驗所合作，「如無意外，今個月起好」，目前要解決電力供應，之後再運儀器，而內地檢測人員於農曆年前已到港，在現有檢測承辦商的實驗室度幫手。屆時可再加10萬檢測量。推算以單管計算可做30萬次檢測；並擴大自我快速抗原檢測作附助性檢測工作。

林鄭續指，在過去一周，民政事務總署聯同數以千計義工，已做檢測包包裝，再派發目標居民，包括清潔工作、保安及污水檢測大範圍地區居民，包括愉景灣、馬灣、珀麗灣已派，已派發了60萬套，現時以千萬計採購快速測試包，預計下周陸續到達，屆時會推出全民快速檢測，讓每一位市民拎取測試包「拎一套做一次」。

林鄭又提到，她已接獲「安心出行」通知，指她1月29日曾經去過殯儀館，因曾經有患者到場，林鄭指她已自行接受快速測試，結果為陰性，並展示測試儀器說：「有一條線，係陰性。」

▼2月3日 屯門大興邨興平樓圍封檢測▼

