35食肆違口罩令、食客無掃安心出行被控　花墟店舖被票控383次

疫情嚴峻，政府早前宣布，將禁堂食令等社交距離限制延長至2月17日。食物環境衞生署今日（4日）表示，農曆新年期間巡查了近2,000間食肆和其他處所，當中35間餐飲處所負責人被控，涉及違反「口罩令」、桌子距離不乎標準、無確保食客有掃瞄「安心出行」，以及僱員無打針等。

另外，政府取消虎年年宵花市後，多次明言會在旺角花墟加強執法，該署表示，在1月14日至31日期間，向花墟店鋪負責人共發出110封勸喻信，呼籲商戶自律及避免阻礙通道，並就店舖阻街發出383張定額罰款通知書、32張傳票及74個口頭警告，店舖阻街罰款為1,500元，亦即該段時間的花墟店舖的罰款總額至少達57.4萬元。



1宗檢控涉及員工無打疫苗

食環署表示，過去4日，即年廿九至年初三（1月31日至2月3日）與警方在聯合行動中，共巡查了256間餐飲處所及7間其他處所，食環署亦另外巡查了共1,418間餐飲處所及371間其他處所。

食環署向涉嫌違反指示規定的35間餐飲處所負責人展開檢控程序，當中15宗涉及「口罩令」、7宗與桌子之間的距離或分隔有關、6宗涉及顧客無掃瞄「安心出行」、1宗涉及員工無打疫苗等。

食環署表示，已要求相關處所採取減低傳播風險的相應措施，他們須於被票控的翌日起，在下午6時至翌日上午4時59分，停止售賣或供應供在餐飲業務處所內進食或飲用的食物或飲品，並不得安排多於2人同坐一桌，為期3、7或14天不等。

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至於食客方面，食環署亦票控2名涉嫌違反掃瞄「安心出行」的顧客，以及1名涉嫌違反接種疫苗規定的員工。在聯合行動中，警方亦有採取執法行動，包括發出定額罰款通知書。

至於往年農曆新年旺角、深水埗一帶有小販出沒做「夜市」，食環署表示，為打擊有關熟食小販及減少人群聚集，年廿九至年初三（1月31日至2月3日），聯同警方在砵蘭街和西洋菜南街一帶巡邏，期間未發現無牌販賣情況。

除夕夜市民趕往旺角花墟買年花



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人初一花墟收集約100噸廢物

另外，政府取消今年的年宵花市，令買花人潮湧入花墟，食環署早前多次表示，會在旺角花墟執法，署方晚上指，農曆新年前花墟人流增多，部分商戶將貨物置於行人路及馬路，對行人及車輛的流動造成阻礙，當局在1月14日至31日期間，向花墟店鋪負責人共發出110封勸喻信，呼籲商戶自律及避免阻礙通道，並就店鋪在公眾地方擺放物品造成阻塞發出383張定額罰款通知書、32張傳票及74個口頭警告。

食環署續指，亦就無牌小販在花墟擺賣，發出22張傳票，以及因有物品阻礙街道清掃工作發出14張移走障礙物通知書。年初一（2月1日）清晨花墟店舖結束營業後，食環署隨即安排承辦商進行大型清理行動，共收集約100噸雜物及垃圾。

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食環署1月24日至昨日（3日）期間，亦有聯同警方在深水埗北河街街市一帶街道，加強巡查及執法，並向該區商戶共發出269張勸喻信，呼籲商戶自律及避免阻礙通道；並就違例阻街發出73張定額罰款通知書及152個口頭警告。另外，就無牌販賣作8宗拘控、發出119張傳票、17宗檢取行動及發出255個口頭警告，以及就物品阻礙街道清掃工作發出80張移走障礙物通知書。食環署清潔承辦商工人亦進行大型清理行動，期間共收集約13噸雜物及垃圾。

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