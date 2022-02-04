大興邨興平樓延長圍封　同邨居民搶購乾糧儲存　超市現「空架」

大興邨興平樓昨晚（3日）圍封強檢，由於興平樓累計15宗初陽及確診個案，因此將延長圍封至周六，預計早上8時半解封。有興平樓居民無法進出，故在大樓門口鼓譟叫囂，質疑當局圍封阻礙她上班。



興平樓鄰近大興商場的商舖今日繼續營業，超市除了少量乾糧有貨架被清空，其餘貨品亦未出現一掃而空的情況。不少市民擔心會擴大圍封範圍，而到鄰近的商場預早購買數天糧食。



78歲的余先生居住興平樓鄰近的興耀樓，他表示，不會經過興平樓，自己亦會做足保護措施，例如戴口罩、勤力清潔、夜晚倒漂白水清潔廁所等。他指不少居民衛生意識薄弱，常見有人將口罩膠袋隨意扔在地下，「口罩通常都會放落垃圾桶，口罩膠袋就咁扔落地下，有時老人家行過就好跣。」，對於政府會否圍封整個大興邨，「擔心都無用，政府要咁樣做，小市民都冇聲出。」

▼2月4日 屯門大興邨興平樓延長圍封檢測一日▼



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居民買定乾糧、麵、餃子

同樣居住興耀樓的李先生指有少許擔心，不過好少去興平樓的範圍，最多會去大興商場購物，他表示並不擔心共用商場會感染，笑言：「你空氣可以傳染，唔通唔唞氣咩？」他指有打可能會圍封到自己居住的樓宇，因此亦預早購買物資、糧食等，但就認為不需要做特別的保護措施。

大興邨50歲居民黃女士表示，擔心興平樓的疫情狀況，「所以帶咗兩個口罩，返到屋企就多啲洗手。」她說，很少經過興平樓，反而更擔心會圍封大興邨其他樓宇，「我驚呀，擔心圍封，惟有買定啲乾糧、麵、餃子。」由於公司沒有特別安排，因此亦擔心圍封數天無法外出，無法上班。她認為大興邨的衛生不錯，垃圾亦不會隨地亂拋。