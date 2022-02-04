青山灣入境事務中心助理員染疫　2.5起連同馬頭角羈留中心停探訪

疫情持續，入境處今日（4日）公布，一名青山灣入境事務中心入境事務助理員初步確診，她本周一（1月31日）最後上班，並無不適，中心已安排被羈留人士及職員進行病毒測試。



入境處亦宣布，由明日（5日）起至本月13日，暫停青山灣入境事務中心及馬頭角羈留中心的親友探訪。



青山灣入境事務中心一名入境事務助理員初步確診。（資料圖片）

入境處表示，今日得悉一名於青山灣入境事務中心工作的入境事務助理員初步確診，中心隨即安排被羈留人士及職員進行病毒測試，亦已安排中心進行全面清潔及消毒。

1月31日最後上班

患者於主要負責後勤工作，最近一次上班日期為1月31日，她最近沒有外遊紀錄，於上班期間有佩戴外科口罩及進行體溫探測，體溫正常，並無出現不適症狀。

入境處會繼續與衞生防護中心保持緊密聯繫，積極配合衞生防護中心的檢疫措施，並已提醒職員須注意個人衞生，時刻提高警覺。如發現身體不適，應盡早求醫及通知處方。

受疫情影響，入境處馬頭角羈留中心由2月5日至13日暫停探訪。（入境處圖片）

2月5日至13日暫停親友探訪

另外，入境處公布，因應本港疫情漸趨嚴峻，大大增加高傳染性變異病毒株傳入入境事務處青山灣入境事務中心及馬頭角羈留中心引發大規模爆發的風險。為確保被羈留人士及職員的安全，中心明日至2月13日暫停被羈留人士的親友探訪。其間，如有緊急情況，相關人士可致電個別中心探訪室職員聯絡跟進。

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