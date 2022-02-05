強制檢測｜55處上榜　過年前後到小桃園酒家或中環太平館要檢三次

食物及衞生局今日(5日)發出強制檢測公告，共有55個指明地方被納入強制檢測。當中14個為食肆，元朗區佔5間，包括2012年時任行政長官候選人梁振英出席飯局的流浮山小桃園海鮮酒家，以及「瑞士雞翼」始祖太平館餐廳的中環分店。元朗廣場也納入強檢名單。



上榜大廈則有36幢，深水埗區佔9幢，包括長沙灣幸俊苑俊賢閣；豪宅則有寶馬山花園2座；赤柱大街友榮樓及東頭灣里懲教署職員宿舍M座都上榜。名單中包括五星級尖沙咀凱悅酒店及四星級悅品酒店．荃灣。



▼2月4日強制檢測公告詳情▼



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公告指因應26宗本地個案以及21宗與早前個案有關的個案，有53個指明地方被納入強制檢測公告，另上水彩園邨及油塘海傲灣因採集到檢測呈陽性的污水樣本，兩個屋苑納入強制檢測公告，即合共有55個指明地方。

年初一到流浮山小桃園午膳要檢測

14個上榜的指名地方為食肆，元朗區的流浮山小桃園海鮮酒家為其中之一，於2月1日年初一下午1時至4時到訪人士，未來數日需強制檢測三次。上水名都商場海皇粥店及大埔富萊花園稻香．茶居都上榜。

名單也包括多間連鎖食肆，包括彩雲商場意樂餐廳、慈雲山萬年戲院大廈麥當勞、觀塘安達商場大家樂及順天邨大快活。

▼2月4日強制檢測公告食肆及處所▼



除夕中午光顧中環太平館餐廳要檢測

太平館餐廳除了聞名的瑞士雞翼，尚有瑞士汁炒牛河及焗梳乎厘都十分出名，常吸引「食家」光顧。有患者在1月31日年廿九大除夕中午12時至下午3時，到太平館餐廳中環士丹利街分店午膳，曾同場人士未來數日需檢測三次。（微博圖片）

有多名回教徒染疫的深水埗樓上回教寺院Hazrat Siddique Akbar Society也納入強檢名單，在1月24日至2月2日曾到訪者，均需在未來數日需檢測三次。

▼2月2日深水埗回教寺院爆疫▼



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「疫廈」深水埗區佔9宗、沙田區佔４宗

上榜的住宅多達36幢，深水埗佔9幢，遍及鴨寮街、大南街、北河街及福榮街等，也包括同區長沙灣幸俊苑俊賢閣。重災區黃大仙的竹園北邨、富山邨及慈愛苑，各有一幢樓上榜。

其他被納入公告的樓宇包括周四有源頭不明個案的天水圍俊宏軒9座，元朗私人住宅世宙1座也上榜。沙田及大圍各兩幢「中招」，分別是濱景花園1座、好運中心松林閣、新翠邨新明樓及秦石邨石暉樓。北角豪宅寶馬山花園2座錄得源頭不明及數宗關連個案，居民要強制檢測。曾身處指名大廈內超過兩小時人士，均需接受檢測。

▼2月4日強制檢測公告住宅▼



曾於1月31日年廿九大除夕至2月1日年初一，在尖沙咀凱悅酒店逗留超過兩小時人士，或在1月29日至31日期間曾在悅品酒店．荃灣酒店逗留超過兩小時人士，也需接受檢測。

政府今日會於大圍新翠邨足球場、上水保榮路體育館及朗屏邨悅屏樓增設流動採樣站，而位於東涌逸東（一）邨的流動採樣站會繼續運作，為須接受強制檢測的人士提供免費服務；位於大埔社區中心籃球場的流動採樣站會提早於每日早上8時開始運作。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (截至2月5日）▼

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當局指今日全港各區合共57個地點將設有社區檢測中心／流動採樣站，為須接受強制檢測的人士提供免費檢測服務，檢測量足以應付需求。