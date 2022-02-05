殺入馬場｜蘇偉賢馬房策騎員初陽　1.29出席婚禮同場友人確診

馬會今日( 5日）公布，昨晚接獲首席醫療主任報告，發現一名在蘇偉賢馬房工作的策騎員的檢測結果呈初步陽性。該名策騎員有6名直接接觸者，馬會已隨即安排他們接受檢測，其中與該策騎員居住馬會住宅大廈同一單位的兩名員工的檢測結果呈陰性，其餘4名直接接觸者仍有待檢測結果。



另外，馬會指因應事態發展，決定由今天起以循序漸進的方式，提早落實新的檢測安排，即將大約1,200名負責賽事相關職務的員工，定期病毒檢測次數增加至每星期7次，並於下星期一全面實施。



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馬會公布，於昨日（4日）晚上約8時38分，接獲首席醫療主任報告，指在昨天上午的定期檢測中，有一名在蘇偉賢馬房工作的策騎員的檢測結果呈初步陽性。馬會隨即採取行動減低可能對其他員工造成的潛在風險，包括翻查及追蹤該初步陽性個案。

馬會亦接獲該策騎員通知，指他曾於1月29日出席一個婚禮，他的一名同場友人剛被檢測為陽性。首席醫療主任已向公共衞生當局報告該初步陽性個案及相關資料， 馬會亦已同時安排該受影響住宅大廈及其他設施進行徹底清潔及清毒。

馬會公布，於昨日（4日）晚上約8時38分，接獲首席醫療主任報告，指在昨天上午的定期檢測中，有一名在蘇偉賢馬房工作的策騎員的檢測結果呈初步陽性。（資料圖片）

6名直接接觸者暫2人陰性、4人仍有待結果

馬會指，已確定該名策騎員有6名直接接觸者，並隨即安排他們於星期五午夜前接受核酸檢測。其中與該策騎員居住馬會住宅大廈同一單位的兩名員工的檢測結果呈陰性，其餘4名直接接觸者仍有待檢測結果。

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將提早落實賽事員工定期檢測至每周7次

馬會表示，因應香港當前的疫情，已於較早前決定由下星期一起，將大約1,200名負責賽事相關職務的員工的定期病毒檢測次數增加至每星期7次（6次核酸檢測加一次快速檢測）。因應此事態發展，馬會決定由今天起以循序漸進的方式提早落實新的檢測安排，並於下星期一全面實施。