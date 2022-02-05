全民自我檢測｜林哲玄：替小朋友採樣需點耐性　未必所有人能掌握

特首林鄭月娥昨日預告新一輪抗疫措施，包括推全民自我檢測及收緊社交距離措施，研究將更多處所納入法例第599F章的規管，意味或有更多行業會受停運影響。立法會醫療衛生界議員林哲玄指出，利用快速檢測包進行自我測試在外國很普遍，但自行採樣未必所有市民都能掌握，尤其替小朋友採樣需要耐性，在潛伏期之初亦不一定能驗出，故推行自我測與全民強制性檢測是完全不同。

他亦認為政府研究再收緊社交距離措施，需確保市民確實會減少外出及聚集，否則「停業就是白停了」，又建議可研究禁止食肆「搭枱」。



林哲玄稱，利用快速(抗原)檢測自行測試在外國已是普遍做法，但這種測試亦有利有弊。雖然採樣技術不算困難，尤其是Omicrom影響主要上呼吸系統，但亦不是每個市民都容易掌握，尤其替小朋友採樣需要耐性。快速檢測雖然準確度高於90%，但並不是黃金標準 ，結果可用作初步檢測，但是診斷還是需要核酸檢測。

第五波疫情嚴峻，林哲玄說建議政府應禁止食肆「搭枱」。(資料圖片/鄭子峰攝）

他指，推行全民自我檢測若屬自願性質，最後有多少人參與還是未知素。一次檢測用處亦有限，因為潛伏期初期不一定驗出，而且自我快速檢測與全民強制性檢測是兩碼子的事。

▼2月3日年初三 大批沙田居民做檢測▼



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政府研究再收緊防疫措施，意味或更多行業及店舖要停業，林哲玄指，有多少行業要停業是一件事，市民是否會因而減少參與多人聚集的社交活動卻是另一回事，如店舖停業但市民繼續參與聚會或到食肆聚餐，「停業就是白停了」。他認為市民應自律減少聚會，政府亦需加強對違反口罩令和限聚令的執法，「口罩不遮蓋鼻子，除下口罩抽煙大有人在」，又建議禁止食肆「搭枱」，或比要求更多店舖停業更有效。

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他稱，外國數據顯示兒童是Omicron在社區迅速傳播的重要途徑，故尤其是小朋友和長者要盡快接種疫苗，並同意疫苗通行證應擴展到學校。如可以解決技術性問題，乘搭公共交通工具亦應引入疫苗通行證。