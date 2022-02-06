全民檢測｜招彥燾：每晚封區似買大小　應推快速與核酸混合檢測

本港新冠肺炎疫情正幾何式蔓延，特首林鄭月娥昨日（4日）公布將推「全民自我檢測」計劃，政府已採購千萬計自我快速檢測包，預計下周陸續到達。承辦本港核酸檢測及提供快速測試包的「相達生物科技」創辦人招彥燾周六（5日）表示，全民快速自我檢測成效有限，效果未夠理想，「單靠快速測試，你做一次係唔夠。」然而，若推全民核酸測試，香港則地方有限、每日人口流動量大，難持續。他認為理想模式是「混合檢測」，自身先發現，如社區出現爆發時，亦有助政府決定封區範圍。



招彥燾認為全民快速自我檢測成效有限，每個人單單只做一次效果未夠理想（羅國輝攝）

特首林鄭月娥周五（4日）公布將推「全民自我檢測」計劃，政府已採購數千萬快速檢測包，望下周可陸續到達。政府向相達生物科技購買近百萬計的快速測試套裝，其創辦人招彥燾則指，全民快速自我檢測成效有限，單單只做一次效果未夠理想，本港人口流動量大「單靠快速測試，你做一次係唔夠。」他續稱，沒有實施禁足令的情況下「通街都係火頭。你今日冇事，唔代表聽日、後日都冇事。」

每晚封區檢測似「買大小」

他建議，最理想的情況是進行「混合檢測」。他形容政府做封區檢測，如同「買大小」，有社區爆發的時候，政府要動員龐大人力封區，去尋找隱形傳播者。他認為，實施自行做快速測試只是第一步，可以教育市民自行提高自我檢測意識；再配合政府個別大廈的圍封強檢，才能以最快速度找到一些無病症、隱形傳播者。

他又同意，當每次圍封強檢時，數以千計的市民排隊到定點採樣站，如葵涌邨早前被圍封，檢測過程中一定存在風險。他指，目前的快速測試包準確度達八成，當患者CT者低於30（即帶有病毒傳播性），即能馬上被檢驗出。

相達生物科技表示，在9200多次的測試中，準確度達93.33-99.95%。（盧翊銘攝）

他又比較美國採取全民快速檢測、及中國全民核酸檢測的方案於香港實施時都各有限制。他表示，其公司都有向美國出口快速檢測包，但由於香港地方地方小、人口密度高，難以如美國般人與人居住環境距離大。然而，香港無論地方大小及隔離配套，亦難仿效中國採取全民核酸檢測的方案。

現時本港進行病毒檢測有多種方法，分別是最嚴厲的圍封強檢（RTD）、其次強制檢測（CTN）、及大規模願檢盡檢，最近亦增設自我快速抗原檢測（RAT），但政府稱不能代替核酸檢，只是一個輔助性。

▼2月4日 啟德嘉匯圍封檢測▼

