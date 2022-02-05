孔繁毅指現為疫情最嚴峻及關鍵期　市民3天內完成快測可追蹤個案

新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人、香港大學醫學院內科學系臨床教授孔繁毅今日（5日）在電台節目時指出，目前疫情是抗疫兩年以來最嚴峻及最關鍵時期，隨著疫情形勢，以及政府加強個案追蹤和收緊防疫措施，相信仍需要一段時間方可遏制疫情，但本港仍然可達至「動態清零」的目標。



另外，政府將會向全民派發自我快速抗原測試套裝，孔繁毅在節目後回應傳媒提問指，雖然快速測試的靈敏度不及核酸檢測，但若市民可在三天短時間內完成快速測試，並向政府通報，相信亦可追蹤到確診個案，尤其是無病徵的個案，呼籲市民積極參與。



香港大學醫學院內科學系臨床教授孔繁毅今日（5日）在電台節目時指，現階段的疫情是抗疫兩年以來最嚴峻及最關鍵的時期。（資料圖片／歐嘉樂攝）

孔繁毅今日（5日）在商台節目「政經星期六」指出，現階段是抗疫兩年以來最嚴峻及最關鍵的時期，近日確診數字急增，與市民在農曆新年假期前後，參與跨家庭聚會有關。加上現時本港受Omicron及Delta變種病毒夾擊，而天氣較寒冷，「令整體形勢較為嚴峻。」他指，隨疫情形勢，以及政府加強個案追蹤和收緊防疫措施，相信仍需要一段時間方可遏制疫情，但本港仍然可達至「動態清零」的目標。

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無打針患者重症機會大、康復速度較慢

孔繁毅表示，比較兩個不同的變種病毒，Omicron的患者相對較多屬輕症，但不能夠掉以輕心，又指有Omicron的年長患者，因未接種疫苗而出現重症，風險較高，其病毒量減低的速度亦較慢，即康復速度比有接種疫苗的患者較慢。而有接種疫苗的患者大約需要5天時間，檢測結果就會由陽性轉為陰性。

兒科醫生留意到家長防疫意識改變：最危險係唔知有危險

疫苗可預防疾病科學委員會成員、兒科醫生趙長成在同一節目指，雖然Omicron重症機會低，但事實上由於患者基數大，危險性更高。他說，留意到今波疫情，家長在防疫意識上有轉變，「最危險係唔知有危險。」雖然現時學校已暫停面授課堂，但趙強調，由於社區及部分大廈出現傳播，近日兒童及青少年確診數字亦有上升，「近日好多人有錯覺以為危機少，唔好以為真係完全等於傷風感冒一樣，真係有一段距離先可以相提並論。」

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復必泰打大髀可減心肌炎風險

政府早前將接種科興疫苗的年齡門檻下調至5歲至11歲兒童，未來兒童亦可接種復必泰疫苗。孔繁毅指，若針對應付Omicron變種病毒，復必泰疫苗中和抗體相對較高，產生的T細胞較多，較有效應對Omicron。他強調，兒童接種疫苗除可減低不幸染疫後的重症及死亡率，亦可以在家庭內達至群體免疫，避免有機會將病毒傳播至家長內的年邁成員。

有家長擔心疫苗會增定兒童患心肌炎的風險，孔繁毅就表示，由於兒童接種復必泰疫苗的劑量為成人的三分之一，以及第一針及第二針的分隔時間較遠，加上兒童可於大髀注射疫苗，心肌炎的機會大大減低。

孔繁毅：疫苗通行證擴展至安老院舍好重要

對於政府將擴大疫苗通行證的範圍至安老院舍，孔繁毅形容做法好重要，尤其今次疫情爆發，有五名年長患者情況較嚴重，五人均未有接種疫苗。故他呼籲安老院舍長者，要盡快打針。

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若市民三日內完成快測 相信可有效追蹤確診個案

孔繁毅在節目後回應傳媒提問，他表示，市民需要接種第二劑、甚至第三劑疫苗，方有助控制到今波疫情。而對於政府將會向全民派發自我快速抗原測試套裝，孔繁毅認為，雖然快速測試的靈敏度不及核酸檢測，但若市民可在三天短時間內完成快速測試，並向政府通報，相信亦可追蹤到確診個案，尤其是無病徵的個案，呼籲市民積極參與。