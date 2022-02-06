確診大廈｜達182幢　病毒殺入山頂The Mayfair　沙田新增個案最多

本港新冠肺炎疫情嚴峻，周六（5日）破紀錄新增351宗確診個案，當中161宗案正在調查感染源頭。根據衞生署更新確診者資料，該批本地患者居於182幢樓宇，當中以居於沙田區的新增確診個案最多，單日達50宗；新增確診個案第二多的為屯門區，達44宗個案，不過當中有25宗是居於被圍封檢測的大興邨興平樓。

另外，多個屋苑在第五波疫情中首度有住戶確診，更涉及不少豪宅，包括不少業主均為名人的山頂The Mayfair，新增兩名患者居住；以及尖沙咀凱譽。另外，不少上榜大廈亦涉多宗確診個案，例如藍田啟田邨啟仁樓有九名患者居住，不過由於當日未有公布源頭不明個案，未知相關九名患者是否屬同一家庭。



▼2月5日 屯門大興邨興昌樓、興泰樓封區檢測▼



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根據衞生署公布確診大廈名單，確診大廈最多的地區為沙田，單日已新增50宗確診個案，包括大圍及馬鞍山各有10宗個案；而禾輋邨、水泉澳邨、瀝源邨及好運中心亦有新增確診個案，當中瀝源邨福海樓、迎海1期5座、石門濱景花園1座等多棟大廈均涉及四名患者，惟未知是否屬相關個案。

港島方面，周六新增的個案數字不足20宗，當中有兩宗涉及山頂梅道1號億元豪宅The Mayfair，居於該處的患者為一名48歲女子（#14872），以及一名74歲男子（#14834）。值得一提的是，The Mayfair不少業主均為名人，包括「拉姑」狄波拉、阿里巴巴創始人之一麻長煒及林青霞女兒邢愛林等。翻查資料，今年2月1日曾有一宗確診個案（#14668）到訪The Mayfair。

▼2月5日 沙田新翠邨新月樓、新偉樓封區檢測▼



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新界西方面，屯門單日新增44宗個案，不過有25宗是居於一度須圍封檢測及出現垂直傳播的大興邨興平樓；而同樣出現垂直傳播而部份單位須撤離的富泰樓秀泰樓，周六則多七宗確診個案。

另外，早前疫情嚴峻的葵涌確診數字再反彈至周六的18宗，不過只有三宗個案涉及早前爆疫的葵涌邨，包括居葵馥苑安葵樓的42歲女子（#14987），其餘個案涉及浩景臺1座的31歲女子（#14877）、悅麗苑麗霞閣的66歲女子（#14869）等。

▼2月5日 深水埗福榮街104號居民撤離檢疫▼



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至於九龍西方面，深水埗周六新增個案亦達41宗，除了美孚新邨出現五名患者外，其餘個案居住地點相當分散，包括石硤尾街112號的50歲男子（#14779）、荔枝角道224號的51歲女子（#14863）、鴨寮街232-234D號桂林大樓的72歲男子（#14944）等。而九龍城及油尖旺亦分別增15及10宗個案，包括一名居於豪宅尖沙咀棉登徑8號凱譽的34歲女子（#14909）。

九龍東則以觀塘區疫情最嚴峻，周六新增個案達25宗，當中藍田啟田邨啟仁樓涉及九宗個案；而油塘油麗邨亦分別有四棟大廈上榜，包括豐麗樓（#14897及#14900）、卓麗樓（#15063及#15028）、秀麗樓（#15044）、仁麗樓（#15030）。另外，早前須圍封檢測的黃大仙彩雲（二）邨明麗樓周六繼續增四宗個案；而鑽石山星河明居A座及新蒲崗采頤花園6座同樣首次在今波疫情中出現個案，分別涉及一名63歲女子（#15007），以及一名66歲女子（#14953）。