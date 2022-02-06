大興邨｜興泰樓延長圍封至周一早上　 強檢發現11初陽及1宗不確定

第五波疫情嚴峻，政府連日晚晚在多區封區，其中屯門大興邨興昌樓及興泰樓因污水樣本對病毒呈陽性，並涉變種病毒，昨晚7時被圍強制檢測。

其中，政府今午（6日）宣布，由於興泰樓在圍封檢測行動中發現11宗初步陽性檢測個案和一宗檢測結果不確定個案，情況令人憂慮，鑑於大興邨興泰樓具有極高感染風險，決定將圍封檢測行動延長至明日（7日），以免病毒進一步擴散，最新目標是明早約七時三十分完成此行動。

同時，興昌樓的強制檢測行動在上午約八時完成，截至今日凌晨一時，興昌樓有2,633人接受檢測，當中發現兩宗初步陽性檢測個案，衞生防護中心會安排跟進。



▼2月5日 屯門大興邨興泰樓圍封檢測▼



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政府昨引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告，自下午七時起限制在屯門指明「受限區域」、即屯門大興街6號大興邨興昌樓及大興街2號大興邨興泰樓內的人士須留在其處所並接受強制檢測。

政府：興泰樓具有極高感染風險

政府今午公布，由於大興邨興泰樓排放的污水樣本近日對新冠病毒檢查呈陽性，並在昨日圍封檢測行動中發現11宗初步陽性檢測個案和一宗檢測結果不確定個案，情況令人憂慮。鑑於大興邨興泰樓具有極高感染風險，有必要採取果斷行動，把較早時根據第599J章作出的限制與檢測宣告行動，延長至二月七日，以免病毒進一步擴散。

政府鄭重呼籲宣告生效時不在家居民回到興泰樓檢測

政府發言人表示，明白今次安排會為市民帶來不便，但鄭重呼籲宣告生效時不在家、包括正出外工作的居民請如常回到興泰樓，遵照檢測安排。此外，曾於過去兩個星期到訪興泰樓超過兩小時的人士，亦須按早前發出的強制檢測公告在二○二二年二月七日或之前接受強制檢測。在正式撤銷『相關宣告』時，政府會另行公布。」

▼2月5日 屯門大興邨興昌樓圍封檢測▼



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1.23至2.5曾身處興昌樓或興泰樓2小時 明日前要強檢

政府昨亦發出強制檢測公告，任何於1月23日至2月5日期間曾身處上述大廈超過兩小時的人士，即使在「相關宣告」開始生效時不在「受限區域」內，亦須在明日（7日）或之前接受強制檢測。

政府今日上午約八時完成興昌樓強制檢測行動，並正在興昌樓進行執法行動，自約八時起，興昌樓已進行檢測的人士如能出示陰性檢測結果電話短訊以證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口離開。

興昌樓2,633人檢測2宗初步陽性 151戶沒人應門

政府昨於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士在今日凌晨一時前到採樣站接受鼻腔和咽喉合併拭子樣本採集及2019冠狀病毒檢測。截至凌晨一時，興昌樓有2,633人接受了檢測，當中發現兩宗初步陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。此外，政府亦派員到訪興昌樓1,332戶，當中151戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。