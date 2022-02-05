屯門大興邨延長圍封一日　發現13宗初步陽性及2宗不確定

屯門大興邨興平樓由於出現垂直及橫向傳播，一連兩日被圍封強檢。政府宣布，今早約9時完成強制檢測行動，並正在封區範圍進行執法行動，確認所有人均已接受檢測，已有陰性檢測結果的人士可以離開。

政府指，截至今日凌晨一時，總共5,388人次接受檢測，發現13宗初步陽性檢測個案及2宗檢測結果為不確定的個案，而到1,330戶拍門時，有132戶沒有人應門。



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大興邨興平樓爆疫，多個單位居民需要撤離，大廈昨日更延長圍封一天。連續封區兩日，政府指，今日上午約9時完成強制檢測行動，但會另行公布正式撤銷「相關宣告」的時間。

居民在今日上午約9時起，只要能出示陰性檢測結果電話短訊以證明接受了強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口離開「受限區域」。

政府表示，行動截至今日凌晨一時，總共5388人次接受了檢測，當中共發現13宗初步陽性檢測個案及兩宗檢測結果為不確定的個案。政府亦曾派員到訪約1,330戶，當中有132戶在過程中沒人應門。

興平樓居民或曾在過去兩周在興平樓逗留超過兩小時的人，即使在解封後，仍然要在2月6、7及10日進行檢測。

▼2月4日 屯門大興邨興平樓延長圍封檢測一日▼

