童樂居案｜強制舉報虐兒需做好配套　羅致光：目標明年上半年提案

香港保護兒童會轄下「童樂居」發生懷疑虐兒事件，至今有23名院舍員工被捕，受害幼兒累積至39人，全城震驚，同時揭示香港監察及防止虐兒機制不足。勞工及福利局局長羅致光今日（6日）在網誌稱，就強制舉報懷疑虐待兒童個案機制的立法工作，由勞福局牽頭的跨局跨部門工作小組正全力推進相關工作，包括做好配套措施、專業培訓及支援服務的規劃，目標是在明年上半年向立法會提交法案。

另外，羅致光亦提到勞福局還有維護國家安全的工作，雖然由於之前已交代故沒有再在今次網誌中詳談，但他相信來年有老虎坐陣，應能事半功倍。



羅致光指出，由於可能涉及專業守則的修訂及牽涉附屬法例，估計需時一至兩年。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

受虐幼童親人形容法律漏洞為幫兇 令部份人有恃無恐

香港保護兒童會執行委員會上月26日聯同獨立檢討委員會舉行記者會，交代檢討報告內容，同時稱已接納保護兒童會總幹事蔡蘇淑賢及童樂居院長崔惠英請辭。不過，有受虐幼童的親人向《香港01》指，現存的法律漏洞，包括強制舉報虐兒機制尚未立法，是造成今次事件「幫兇」，令管理層有恃無恐，「隻眼開、隻眼閉」，出事後亦僅需辭職了事，毋須負上刑責。

▼1.26 保護兒童會公布涉及「童樂居」報告▼



+ 8

踏入虎年，羅致光今在網誌稱展望虎年，在勞工及福利政策方面，重點仍是繼續如過往數年一樣，包括解決爭議以十年計的議題，以及修訂以十年計沒有進行檢討的法規。

跨部門工作組全力推進 做好配套、專業培訓及支援服務規劃

社會福利方面，他稱就強制舉報懷疑虐待兒童個案機制的立法工作，由勞福局牽頭的跨局跨部門工作小組正全力推進相關工作，包括做好配套措施、專業培訓及支援服務的規劃，目標是在明年上半年向立法會提交法案。

修訂《安老院條例》及《殘疾人士院舍條例》今年上半年提交立法會

另外，繼完成了安老服務、康復服務與日間幼兒服務的規劃工作，以及整筆撥款津助制度的檢討後，羅致光指便進入另一階段的工作，並就多項服務的檢討，當中包括兒童住宿照顧服務。在法例上，就1995年訂立至今未作調整的《安老院條例》，將連同2011年訂立的《殘疾人士院舍條例》的修訂，會在虎年上半年內提交立法會。至於其他社會福利服務的發展，便待2022-23年度《財政預算案》公布後才再作交代。

取消強積金對沖2.23立法會首讀

勞工法例方面，羅致光形容虎年最重要便是解決就取消強積金「對沖」的爭議，政府計劃於下月23日於立法會首讀法案，目標是在現屆政府任期結束前通過。同時亦已就破產欠薪保障基金特惠款項的保障範圍及商業登記證徵費率完成檢討，並計劃於今年上半年內向立法會提交調整特惠款項項目的款額上限及商業登記證徵費率的立法修訂建議。另外一項超過20年沒有調整的，便是職業安全及健康法例的相關罰則，修訂準備工作正密鑼緊鼓，目標是虎年內提交立法會。

勞福局維護國家安全工作 羅致光：有老虎坐陣能事半功倍

另外，羅致光亦提到勞福局還有維護國家安全的工作，並相信來年有老虎坐陣，應能事半功倍。