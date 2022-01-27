童樂居案│受虐童多瘀傷　親人嘆高層請辭也無用：制度漏洞係幫兇

香港保護兒童會轄下「童樂居」上月被揭發懷疑集體虐兒事件，最少35名幼童受害，年紀最小僅1歲，20名職員被捕，當中18人已被落案起訴。該會委託的獨立檢討委員會已就事件完成首階段報告，報告揭示童樂居兒童持續地被粗魯對待，管理層疏於監督，亦從無干預，保護兒童會執行委員會則指，已接納該會總幹事蔡蘇淑賢及童樂居院長崔惠英辭職。

有受虐幼童的姨母接受《香港01》訪問時指，院方照顧幼童敷衍塞責，認同調查所指機構上下均有缺失，她提到，姨甥現時已出院並獲安排入住另一院舍，在新環境下明顯較為歡顏，「佢依家識打招呼，見到小朋友識得揮手，開心咗好多」，但憂慮受虐經歷會對其成長帶來陰影。她又批評，現存的法律漏洞，包括強制舉報虐兒機制尚未立法，是造成今次事件的「幫兇」，令管理層有恃無恐，「隻眼開、隻眼閉」，出事後亦僅需辭職了事，毋須負上刑責。



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劉太的姨甥明仔（化名）今年1歲10個月，是35名受虐兒童之一。明仔的母親因為健康原因無法照顧小朋友，明仔經轉介後入住童樂居。劉太則因結婚未滿3年，不符合親人領養資格，但有定期探訪明仔。

額頭尾龍骨手部俱有傷痕 童樂居社工曾說姨甥非受害人

她憶述，童樂居涉虐兒案被揭發當日、即去年平安夜，適逢是預約探訪日，她抵達時有童樂居社工即派「定心丸」，著其放心，「話明仔唔係涉案嗰6個小朋友」，惟她與明仔外出後返回童樂居，院長等人即神色凝重，邀她進入會議室開會，並改口稱翻查閉路電視後，懷疑明仔同遭受虐，需送往醫院驗傷，根據現場拍攝照片所見，明仔的額頭、尾龍骨出現約5元大的瘀傷及抓痕，手部亦有瘀痕，屁股位置則現指甲刮痕。

院長道歉後態度推搪：感覺佢唔係有心道歉

劉太事後回想，院方社工曾於報警當日、即去年12月22日，致電告知其明仔受傷，惟僅稱是「沖涼時向前仆親，跌親個頭」，但未有知會有職員涉嫌虐兒並已報警處理，「其實諗返起都好嬲，其實嗰陣已經知，但唔同家長交代？」她指，事發後曾向院方投訴，院長於明仔入院翌日後曾致電道歉，惟她感覺對方態度推搪：「佢話唔好意思咁遲通知，因為佢哋好忙，同小朋友係受社署監護，只需要向社署交代，感覺佢唔係有心道歉。」

明仔的尾龍骨出現約5元大的瘀傷及抓痕，劉太指調查報告發表後，認為傷勢不排除與報告所指的「被幼兒工作員用腳踢方式移動」吻合。(受訪者提供)

明仔最終留醫12日，經判傷後同列為受虐個案，出院後獲安排入住另一院舍臨時宿位。劉太表示，明仔遷至新院舍僅十數天，已較以往歡愉，「可能係同啲大過佢嘅小朋友一齊，佢依家識打招呼，見到小朋友識得揮手，開心咗好多。」她又指，明仔以往在童樂居時，表現亦有分別，「以前雖然識得自己行，但就會想你抱，唔捨得你走。但依家唔駛一定要抱，鍾意自己行。」

獨立檢討委員會昨交代調查進度，首階段報告揭示童樂居兒童「持續地」被粗魯對待，包括掌摑、扯耳及被腿踢等，確信童樂居管理層早已察覺院舍兒童被粗魯對待但從無干預，亦有多個發現如幼兒工作員朋輩之間的互相監督制度「完全崩壞」，甚至將不良工作模式傳予新人等。獨立檢討委員會建議該會高層領導人自行請辭，並全面撤換童樂居員工，保護兒童會執行委員會主席夏穆昨則就事件鞠躬致歉，稱已接納該會總幹事蔡蘇淑賢及童樂居院長崔惠英辭職。

保護兒童會總幹事蔡蘇淑賢已請辭，該會已啟動招聘總幹事程序，另覓繼任人選。(資料圖片)

香港保護兒童會執行委員會主席夏穆(左)向公眾及有關兒童鞠躬致歉，他形容對事件感到震驚，又表明已接受保護兒童會總幹事蔡蘇淑賢及童樂居院長崔惠英辭職，即日生效。(盧翊銘攝)

認同報告所指童樂居上下存缺失 互相包庇

劉太認同報告所指童樂居上下存有缺失，互相包庇，終肇禍致多名幼童受害，但她憂慮檢討委員會部分建議或未必奏效。她提到，童樂居流失率高，加上今次事件已令機構臭名遠播，相信較難吸引新人入職，院舍「大換血」或隨時觸礁；此外，即使現職員工最終全體撤換，其去向仍堪憂，「雖然佢哋無份施虐，但涉嫌包庇同知情不報，佢哋就算無得再做童樂居，但之後再做返幼兒工作，其實家長們都會擔心。其實應該要『釘牌』處分。」

雖然佢哋無份施虐，但涉嫌包庇同知情不報，佢哋就算無得再做童樂居，但之後再做返幼兒工作，其實家長們都會擔心，其實應該要釘牌處分。 受虐幼童親人劉太

她又期望，童樂居可徹底改革，包括重整內部文化及投訴機制，另需於院內加密閉路電視數量，及完善探訪安排，例如予到訪家長檢查小朋友身體有否皮外傷等，或參照其他院舍做法，每遇受傷情況即時以視像通話方式通知家長，及拍照備存在案。

舉報虐兒機制未立法是幫兇：有法例管理層會唔會對員工嚴厲啲？

本港接二連三出現虐兒個案，惟強制舉報懷疑虐兒個案機制尚未立法，劉太認為現存的法律漏洞，是造成今次事件「幫兇」，她又提到，管理層責無旁貸，即使已有兩人請辭，但毋須負上刑責，形同逍遙法外，「如果當初有法例，管理層又會唔會對員工嚴厲啲，仲會唔會隻眼開隻眼閉呢？」她又嘆指，管理層僅需辭職了事，「追究唔到，都感覺對唔住班小朋友。」

▼1.26 保護兒童會公布涉及「童樂居」報告▼



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社會福利署1月17日進駐「童樂居」

