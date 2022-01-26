童樂居虐兒案｜總幹事蔡蘇淑賢及院長請辭　報告：管理層疏於監管

香港保護兒童會轄下「童樂居」被揭發懷疑集體虐兒事件，至少35名幼童受害，遭掟落地、「掟埋牆」、扯頭髮、掌摑等，年紀最小僅1歲，警方至今累計拘捕20名職員，當中18人已被落案起訴。香港保護兒童會執行委員會主席夏穆聯同獨立檢討委員會主席黃嘉純於今午（26日）舉行記者會，交代檢討報告內容，而保護兒童會總幹事蔡蘇淑賢未有在出席名單之列。

保護兒童會執行委員會主席夏穆指，已接納保護兒童會總幹事蔡蘇淑賢請辭，同時接納童樂居院長崔惠英請辭。當中，蔡蘇淑賢將留任至新總幹事履新，現任副總幹事將暫接管童樂居院長一職。



保護兒童會執行委員會主席夏穆（左）鞠躬致歉。（盧翊銘攝）

獨立檢討委員會主席黃嘉純（右）稱，調查顯示童樂居人員將不恰當行習以為常，管理層沒意識嚴重性，所有管理層須請辭。（盧翊銘攝）

【16:28】黃嘉純指，調查時間不足20日，曾召見執委會主席、總幹事、前線及已離職員工；在片段見到很多粗暴行為，相信管理增是知悉，但沒有加以制止。

【16:11】黃嘉純稱，童樂居內有40個閉路電視，暫難翻查所有片段，但有與現役及離職人員面談，顯示粗暴對待兒童情況已維持一段長時間，更形成一個粗魯行為文化，遺憾沒有任何人士提醒或阻止。

【15:56】獨立檢討委員會主席黃嘉純指，至今有32位小朋友入院，出院後是否返回童樂居會商討。

【15:50】獨立檢討委員會主席黃嘉純稱，今次事件涉及整個保護兒童會上下人士，雖然閉路電視片段經常見到虐兒行為，但調查期間，沒有一個人表示曾見過虐兒行為，他們是否一直知情，仍要調查。

【15:47】夏穆相信第二期檢討將需時數個月進行。

【15:39】保護兒童會執行委員會主席夏穆指，已接納保護兒童會總幹事蔡蘇淑賢請辭，同時接納童樂居院長崔惠英請辭。當中，蔡蘇淑賢將留任至新總幹事履新，現任副總幹事將暫接管童樂居院長一職。

▼保護兒童會總幹事蔡蘇淑賢12月28日召開記者會▼



【15:27】獨立檢討委員會主席黃嘉純稱，調查顯示童樂居人員將不恰當行習以為常，管理層沒意識嚴重性，所有管理層須請辭。

【15:16】保護兒童會執行委員會主席夏穆鞠躬致歉，再次就事件向公眾致歉，形容對事件感震驚。

社會福利署1月17日進駐「童樂居」



社署昨表示收到保護兒童會的調查報告，將仔細檢視並決定下一步行動，在視乎報告內容及調查結果後，社署不排除根據法例採取相應規管行動的可能性。另外，如社署署長認為個別幼兒工作員不再適合擔任照顧幼兒的工作，可將有關人士從註冊中除名。

事件被揭發至今逾月，保護兒童會總幹事蔡蘇淑賢只曾於去年12月28日會見傳媒，指會成立及擴大專責小組包括加入獨立人士及董事會成員，外聘專家全面追查轄下院舍共891支鏡頭；童樂居會增派一名幼兒中心導督，要求所有職員通報懷疑個案予警方。

「童樂居」被捕職員

