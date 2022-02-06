菜源突切斷　菜心飆至$28斤　打邊爐必選茼蒿與豆苗同缺貨｜疫情

有逾百名香港中港跨境司機入住的羅湖智選假日酒店疑曾有確診司機入住，酒店須隔離檢疫，司機不能出房，未能送貨，致大批供港鮮貨產品如蔬菜等受影響。菜源突然切斷下，全港菜檔菜價狂飆，荃灣街市今日（6日）菜心價格比農曆新年價期間更貴，由每斤15元加至28元，加價超過80%，今日冷冰冰，但熱門的火鍋菜類如茼蒿及豆苗都缺貨。



菜檔部份菜架未有上貨 主力賣本地菜

據《香港01》報道，疑有跨境司機確診，逾百跨境司機昨晚在羅湖智選假日酒店檢疫及隔離，未能在晚上送鮮貨到港，有運輸蔬菜的司機表示，蔬菜供應會大減。《香港01》記者今日到荃灣街市及楊屋道街市一帶，有店舖部份蔬菜架未有上貨，有店員指現時售賣大多為本地菜。

菜心價急漲8成 菜販嘆跨境司機確診後運輸費至少加了5%

楊屋道街市附近的菜販晶姐稱，由於有跨境司機確診，內地供菜量大減，運輸費至少加了5%，部份蔬菜如火鍋熱門菜蓎蒿及豆苗都無貨。她更表示新年時，菜心賣每斤15至16元，現時每斤賣25至30元。

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市民無奈捱貴菜：新年一定要食菜 無辦法啦

此外，荃灣街市至少兩個菜販表示來貨價貴了一倍，有菜販更表示部分蔬菜要每斤加7至8元。市民劉小姐指菜價近日貴左成倍，大部份菜價及苗茄等價格貴了一半，但無奈稱新年都要食菜：「無辦法啦！」