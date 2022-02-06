拜年變播毒　增342確診4成無源頭　有患者初一初二訪車公廟寶蓮寺

第五波疫情持續擴散，衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日（6日）新增342宗確診個案，當中136宗沒有源頭，分佈深水埗、黃大仙、沙田、屯門、油尖旺，以及九龍城等區。她續指，農曆新年期間，不少人四出食飯拜年，更有患者曾往車公廟、寶蓮寺等人多地方，擔心構成病毒傳播。她又指，今日初步確診人數逾300人。



+ 3

136宗無源頭個案布多區 張竹君：不少病人新春有聚餐

張竹君表示，今日新增342宗陽性個案，全屬本地患者，其中懷疑Delta佔20宗，其他疑為Omicron，暫時只有約100宗與其他個案相關，136宗沒有源頭，主要分佈在深水埗 、黃大仙、沙田、屯門、油尖旺、九龍城等地區。她續指，新春期間有不少病人參與聚餐，料因食飯拜年，更有患者於初一、二曾去過車公廟、寶蓮寺等，直言：「好擔心有傳播！」

張竹君續稱，並非指病源出現於車公廟、寶蓮寺，但由於Omicron的傳播力強，即使戴上口罩，如有近距離接觸，便有可能出現傳播。

林文健則表示，疫情形勢相當危急，元朗廣場、車公廟、寶蓮寺等相關個案反映，保持社交距離、減少聚集的重要性，「鼓勵所有團體如果可以，盡量將一啲活動，變成例如網上嘅，即係唔需要人對人嘅，唔需要人同人之間互動嘅個種方式去進行」。

除了車公廟、寶蓮寺，位於深水埗的穆斯林教會Hazrat Siddique Akbar Society早前亦有個案，教會負責人Sajid Mahmood表示，今日深水埗民政事務處向教會派發500套快速測試包，再由教會分發予參與禮拜人士。他又表示，目前已覓清潔公司為教會及所在樓層消毒，暫定教會於本月17日重開，「不過都要睇下到時香港疫情係點再決定」。

▼2月6日 元朗區內檢測中心大排長龍▼

