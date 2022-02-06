疫情｜高拔陞指醫管局病床飽和人手壓力大　須削非緊急手術或治療

醫院管理局行政總裁高拔陞今（6日）於電視節目承認，病床即將飽和，整體人手的壓力大，須調整其他服務，如減少非緊急的預約手術或治療服務。但他指有信心處理今波疫情，惟須集中資源，優先處理須接受治療的病人。他亦多次強調，醫管局的系統隨著疫情改變，以不斷調整策略及治療方案。



▼臨時醫院「北大嶼山醫院香港感染控制中心」▼



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上周本港疫情再創兩年來確診宗數新高，當局短時間增加亞博館社區治療設施、北大嶼山感染控制中心的病床。高拔陞在無綫節目《講清講楚》中，承認病床即將飽和，「整體人手壓力係大」，認為現時情況頗困難。但他指，現時醫管局士氣高，讚揚同事具使命感，已於不同聯網抽調約100多人到亞博館工作，因此亦須調整其他服務，如減少非緊急的預約手術或治療服務。

高拔陞又指，除了新冠病人外，亦有更多其他病人需要照顧，須找出平衡點。但他對情況抱有信心，指過去於軟件、硬件、人員準備等均有大量準備。而根據外國的經驗，適當調節亦能應付疫情。他亦強調，已為數以百計非深切治療部的醫護，熟習呼吸機的操作，隔離病床亦有足夠的位置擺放呼吸機。

高亦指，醫管局有信心處理今波的病人，指相較過去數波爆發，今次的個案病情較輕微，病人甚至沒有病徵，認為須集中資源，優先處理須接受治療的病人。他又指，現時確診數字猶如海嘯式，部分病人或可能安排在社區照顧，或接受家居隔離。他強調，醫管局的系統隨著疫情改變，以不斷調整策略及治療方案。

醫管局行政總裁高拔陞。（資料圖片／張浩維攝）

食衛局局長陳肇始昨公布，竹篙灣檢疫中心最快將在下周起，改為社區隔離設施，負責隔離無病徵或病徵輕微的病人。高拔陞指，亞博館社區治療設施屆時將負責較需要醫療設備的病人，例如照X光及抽血等。

至於一些已接種疫苗者、年輕人、無長期病患者，根據外國經驗毋須特別的醫療照顧。屆時竹篙灣檢疫中心則提供隔離安排，若病人有醫療需要，才安排送往其他地方。被問到病人會否有傳染性，高則認為須視乎發病日數及病毒檢測，局方亦會派發簡單藥物，如退燒藥等給病徵輕微的病人。

陳肇始昨亦公布，政府會按照風險評估，推行家居檢疫或家居隔離措施。高則表示，屆時可透過「遙距醫療」或熱線向病人提供服務。不過他認為，家居環境擠迫，以及與長者同住的患者，均不適合接受家居隔離。