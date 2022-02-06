疫情｜新巴城巴客量跌四成　母公司稱難維持前線薪金　促政府補貼

第五波新冠肺炎疫情持續擴散，新巴城巴母公司匯達交通今日（6日）表示，第五波疫情下，乘客量大跌逾四成，之前本身已錄得每月2,500萬元虧損，現時財務狀況再急速惡化，並預期收入跌勢會加劇，形容財務狀況「已缺乏可持續性」，更預告「維持前線員工的職位及薪金」的目標變得艱難，促請政府將公共交通營辦商納入第六輪防疫抗疫基金，提供合理援助，例如補貼員工的薪金。



匯達交通今日表示，第五波疫情下，整個公共交通業錄得逾三成的跌幅，其中新巴城巴的乘客量更大幅下跌超過四成。匯達續指，兩巴嚴重依賴機場及陸路口岸路線，以及過海、通勤路線的營運模式，因此在應對持續擴大的在家工作安排、社交距離措施，及跨境旅遊限制等方面，顯得尤為脆弱，在第五波疫情的社交距離措施生效前，已經每月錄得約2,500萬元虧損；在新措施生效後，財務狀況更急速惡化，而且預期在新一輪措施後，跌勢會再加劇。

匯達稱，相信其他公共交通營辦商，以及休閑和服務業，都是受疫情打擊最深的行業，財務狀況同樣已缺乏可持續性，未來發展充滿不穩定性。匯達續指，現時有逾5,000名員工，首要目標是維持前線員工的職位及薪金，但「最近的疫情將令維持此目標變得更為艱難」。

匯達期望，政府可為公共交通營辦商提供合理援助，例如在現時的「非常時期」，補貼員工薪金，並認為前線員工對社會的付出，值得認同、讚賞，及現時所需要的財務支援。

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