疫情｜長沙灣檢測站現逾千人長龍　元朗人跨區檢測：都要排一個鐘

肺炎疫情持續，繼多個場所納入強檢範圍後，多區檢測站都出現人龍。當中位於長沙灣的麗閣社區會堂及深水埗楓樹街遊樂場也不例外，前者今早（6日）更出現逾1,000人的長龍。有排隊市民認為檢測站未有安排職員指明隊尾，容易造成混亂，又認為圍封大廈進行分流檢測，較人群聚集排隊檢測安全。有居於元朗的市民認為區內檢測站明顯不足，以至各檢測站均大排長龍，故特意跨區進行檢測，促請政府能加開更多臨時檢測站，以應付龐大需求。



麗閣社區會堂至少有1,000名市民正在排隊等待檢測，人流一直未有散去，並分為兩條長隊，由麗閣社區會堂一直延伸到麗萱樓，再U型排到麗閣商場附近。（曾鳳婷攝）

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《香港01》記者今日巡視長沙灣的麗閣社區會堂及深水埗楓樹街遊樂場，麗閣社區會堂至少有1,000名市民正在排隊等待檢測，人流一直未有散去，並分為兩條長隊，由麗閣社區會堂一直延伸到麗萱樓，再U型排到麗閣商場附近。有排隊市民擔心人群聚集增加感染風險，「全副武裝」出動，戴上手套、兩個口罩及帶摺凳等候檢測。會堂外亦有張貼橫額，提醒市民可分流到10分鐘路程內的楓樹街遊樂場進行檢測。

排隊人士憂「冇病都變有病」

在麗閣社區會堂排隊的香先生表示，一開始找尋隊尾都有困難， 「搵唔到喺邊，又冇指示」，「成幾千人喺度排，冇病都變有病」。他建議政府能以圍封大廈代替呼籲市民檢測，「一層層分流落去檢，都係幾百人，點都會少過𠵱家，安全啲！」香先生估計，要排隊兩小時才能完成檢測，而陪同香先生排隊的女兒在診所任職，她表示因工作需要而排隊檢測。

排隊人群中亦有居於元朗、任職保安公司的鄧小姐，她早前因曾於元朗廣場如廁，得知廣場爆疫後，希望進行檢測求安心。由於今日元朗各個檢測站均人流眾多，鄧小姐決定跨區檢測盼節省時間，豈料來到麗閣社區會堂發現同樣多人，「之前喺附近做嘢，都係呢度檢測，10分鐘內就做完」，惟現時預計至少需要排一個小時。她認為人流多的原因是檢測站數量不足，「檢測站明顯唔夠，會減低咗一啲要做強檢嘅人去做嘅意欲」。鄧小姐期望政府能加開更多臨時站，以應付龐大需求。

楓樹街遊樂場檢測站亦出現人龍。（曾鳳婷攝）

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至於楓樹街遊樂場檢測站亦出現人龍，有市民攜帶書籍及報紙在場閱讀，消磨時間。在場市民則普遍預計能在30分鐘內完成檢測。在社福界工作的李先生表示，在日常工作中經常需要接觸人，現時已減少在外用餐。李先生因住所被納入強檢範圍，故今日前往檢測，「我今日係第一次，之後仲有兩次」。對於需要強檢3次，佢慨嘆十分麻煩，「但冇計，返工就唔到時間，惟有收工過嚟做」。

在社福界工作的李先生攜帶書籍及報紙在場閱讀，消磨時間。（曾鳳婷攝）

居民減少外出 「快閃」買餸盼減感染風染

附近居民陳小姐則指出，因大廈出現疑似確診個案，為求安心便自行前往檢測。她指以為大坑東設有流動檢測站，今早一早前往，卻意外「撲空」，只能步行15分鐘前往離家較遠的楓樹街遊樂場進行檢測。她預計要排隊至少半小時才可進行檢測，「會想多返幾個站，人多始終覺得危險」。現時，陳小姐除了到街市買餸外，已減少外出，「我會快閃買餸，入去之前諗好買乜，之後5分鐘內買完，走人」。