抗疫｜前線無名英雄　清潔工冀政府派津貼：搵最低工資環境最高危

第五波疫情未緩和，各區續現源頭不明個案，要成功抗疫，除了醫護，還需一班走在最前線的無名英雄幫助和默默付出？行政長官林鄭月娥日前透露開始籌備「防疫抗疫基金6.0」，為前線清潔和保安人員提供特別的抗疫津貼，連續發放七個月的按月1,000元的津貼。有大窩口邨清潔工人表示歡迎該措施，還盼望政府能加大力度：「政府應該幫多啲我哋同埋保安，我哋係最低工資又係高危人士。」



鄰近葵涌邨的大窩口邨有居民及保安確診。(雲嘉晉攝)

大窩口邨早前有樓宇有確診個案，黎女士是大窩口邨清潔工人，雖然平常工作範圍不會到有確診個案的大廈工作，但她仍會擔心遭到傳染：「話唔擔心就假架啦，所以都好小心。」她又指現時都會避免到富榮樓和富華樓的範圍，而且在上樓前後都會噴消毒噴霧。

大窩口邨清潔女工：唔擔心就假 津貼都係用嚟買口罩

她歡迎政府宣布「防疫抗疫基金6.0」計劃向清潔工派津貼：「政府應該幫多啲我哋同埋保安，我哋係最低工資又係高危人士。」黎小姐早前亦有申請基金，但基本上都是花費在防疫物資上：「都係用嚟買翻啲口罩同消毒酒精個啲。」

黎小姐雖然平常的工作範圍並不會到有確診個案的大廈工作，但她仍會擔心遭到傳染。(雲嘉晉攝)

張小姐希望政府能將基金派發資助的力度加大，用作幫補家計。(雲嘉晉攝)

清潔工冀抗疫基金6.0加大力度支援：都係用嚟幫補家計

張小姐亦是大窩口村的清潔工人，她也未曾到確診大廈工作。雖然公司有派發面罩和口罩等防疫用品，但她依然會擔憂會「中招」。她當時並未知道「防疫抗疫基金6.0」，但以往亦有申請到基金，而大部分都用來作家中日常花費，「大部分都係用嚟交家用。」她希望政府能將基金派發資助的力度加大，用作幫補家計。

▼1.29 大窩口邨富榮樓和富華樓圍封檢測▼



+ 10

▼1.28 黃大仙睦鄰街遊樂場檢測點大排長龍▼

