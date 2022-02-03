科學園、置地等6清潔工確診　兩名領行街紙患者未尋回

本港新冠肺炎疫情嚴峻，衞生防護中心公布今日（3日）新增142宗確診個案。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，確診個案中有6人任職清潔工，工作地點包括大圍新翠邨的餐廳、科學園、荃灣港安醫院等。

另外，昨日（2日）新增確診的個案中，有兩人因持「行街紙」故未能聯絡。張竹君今日稱仍未能找到二人，據了解二人均是在九龍區檢測，她強調「會用晒所有可以搵到嘅資料搵返佢哋，包括地址及電話等」。



▼2月3日年初三「赤口」 沙田及大圍居民做檢測▼



+ 6

染疫清潔工病徵輕微或沒有病徵

張竹君表示，今日新增本地個案為121宗，當中31宗源頭不明。新增確診個案的職業中，有六名患者任職清潔工，大部份病徵輕微或沒有病徵，包括喉嚨乾、喉嚨痛等。患者任職的地點有大圍新翠餐廳污水處理、科學園、置地、荃灣港安醫院、屯門區及慈雲山慈康邨。

被問到為何清潔工確診數目較多，張解釋指原因或是「大家注意咗，做多咗檢測而搵到多啲個案，唔係話佢哋（清潔工）特別多個案」。她又指，不少個案或因病徵輕微沒有看醫生及檢測，但因現時檢測方便，故發現個案，並認為情況同普遍市民類似，「見好多個案成家中晒但不嚴重，以為係流感，但一個發現係個案，全部檢測都陽性。」她又提醒市民本港現時流感活躍程度低，而傷風、喉嚨痛等是新冠肺炎比較常見病徵。

張竹君：會用晒所有資料搵行街紙患者

另外，張竹君指昨日新增確診的兩名持「行街紙」人士仍未找到，但其中一個患者明日（4日）或會赴機構報到。她又表示，兩人均是在九龍區檢測，「但點解做檢測詳細情況，因搵唔到人都唔知，會用晒所有可以搵到嘅資料搵返佢哋」，包括地址及電話等。

港鐵黃大仙站清潔工確診 本周日有上班

港鐵公司今日亦公布，一名在黃大仙站工作的承辦商清潔工昨日確診感染，現正在醫院接受治療。港鐵指早前接獲承辦商通知，該名清潔工住所大廈同一座向有另一確診個案而須入住檢疫中心，其後檢測結果呈陽性。該清潔工最後上班日期為1月30日（本周日），工作時一直有按規定戴上口罩。

港鐵表示，經追蹤後確定沒有港鐵員工被界定為密切接觸者，不過亦鼓勵黃大仙站的員工接受檢測。至於有可能曾與該名清潔工有密切接觸的其他清潔工，港鐵已要求承辦商通知他們接受檢測，並獲檢測結果呈陰性方可上班。港鐵亦同時安排徹底清潔和消毒有關工作地點。

▼2月3日大年初三 市民到社區疫苗接種中心打疫苗▼

