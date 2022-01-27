Omicron｜孔繁毅：倘一周內疫情受控　過年後晚市堂食有望至8時

新冠變種病毒株Omicron疫情持續擴散，葵涌邨染疫個案累計增至334宗。港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅今在港台節目《千禧年代》表示，葵涌邨新增個案逐漸回落，反映家居隔離及強制檢測措施奏效，邨內疫情似乎開始受控，相信當大廈新增個案回落至個位數可解封。

他又指，倘未來一周疫情受控，有望在過年後一星期微調社交距離措施，包括食肆晚市延至晚上8時，最多四人一枱等。



▼1.7晚市禁堂食首晚市民買外賣▼



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需每日確診數字回落至雙位數或單位數

孔繁毅表示，葵涌邨的新增確診個案逐漸回落，反映家居隔離及強檢措施奏效，但關注其他地區亦出現爆發，未來能否控制源頭也重要。他估計短時間內個案仍會輕微上升，但幸好每天維持約100宗個案，沒有出現幾何式爆發，倘個案逐漸回落至雙位數，甚至單位數，才可見疫情受控。

▼1.26 葵涌邨疫情未止 居民持續做檢測▼



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對於多個工作地點出現小型爆發，以及有7宗源頭不明個案，孔繁毅認為只要加把力追蹤，向每個患者問得透徹，對方也如實交代，加上安心出行記錄，有機會追截到所有個案，連同曾接觸、但沒染疫人士均一併強檢，相信有助控制今一波疫情。

孔繁毅表示，倘未來一周疫情受控，有望在過年後一星期微調社交距離措施，包括食肆晚市延至晚上八時，四人一枱等。（資料圖片／羅君豪攝）

料可４人一枱 全面恢復需再過數星期

至於何時才能解除被圍封的大廈，孔繁毅指Omicron的潛伏期約3天，病載時間可達7至10天，故認為7天圍封未必足夠，要視乎確診人數及反應，如回落至個位數，甚至沒有新增個案，相信可解除圍封。他又指，即使居民被困在大廈，但每天接受檢測、確診後能夠迅速將患者送院、在室外等候亦有佩戴口罩，相信交叉感染機會好細。

在社交距離措施方面，他認為如未來一周疫情受控，有望過年後一星期局部恢復晚市堂食，營業時間延至晚上8時、四人一枱等，但全面恢復或要再等數星期。