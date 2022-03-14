馬會主席陳南祿率160義工包裝3萬個檢測包：積極面對難關

第五波新冠病毒疫情嚴峻，社會各界共同抗疫。馬會主席陳南祿早前與160名馬會義工到大館做「包裝工」，在四天內協助包裝三萬個2019冠狀病毒快速抗原檢測套裝，為在第五波疫情有需要的人士提供適時支援。



檢測包派予有感染風險居民作自我檢測

參與包裝工作的160名義工屬於馬會義工隊CARE@hkjc，他們在嚴格遵守社交距離措施和各項預防措施的前提下，早前在大館 — 古蹟及藝術館一同包裝由中西區民政事務處提供的快速抗原檢測套裝，經包裝後將派發給有感染風險的居民進行自我檢測，以達致「早發現、早隔離、早治療」的目標，防止病毒在社區傳播。

陳南祿表示，香港正面臨前所未有的挑戰，社會上有不少人士都急需援手保障他們自己及家人的安全健康，希望能迅速支援非牟利組織，為有需要人士提供支援，「社會各界必須同心協力，守望相助，積極面對難關，定能抗擊疫情。」他感謝每一位參與今次義工活動的同事，他們身體力行，秉持馬會建設更美好社會的宗旨。

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