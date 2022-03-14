指定診所｜周二起多6間　一文有齊23間地址、預約電話及診症時間

新冠病毒確診人數累計醫管局今日（14日）宣布由從周二（3月15日）起增加額外6間指定診所，以協助治療因較輕微感染徵狀，需要獲得醫生診症服務的社區確診病人，特別是較高風險患者。



最新啓動的六間指定診所為：柴灣環翠普通科門診診所、黃大仙橫頭磡賽馬會普通科門診診所、藍田分科診所普通科門診診所、石硤尾普通科門診診所、青衣市區普通科門診診所及元朗容鳳書健康中心。連同早前已經運作中的17間，將共有23間指定診所提供服務，每日派籌預料增至4,300個。另外，周二起另設「關愛預約專線」供高風險患者預約。



+ 3

每日派籌名額增至4300個

現時17間間指定診所每日提供3,000個名額，預計增至23間診所後，每日的派籌能增至4,300個，協助輕微感染症狀的社區確診病人向醫生求醫，特別是高風險患者，包括70歲或以上長者、5歲或以下小童、懷孕28周或以上的孕婦，免疫力受抑制的病人，例如曾接受器官移植、患有免疫系統減弱的疾病，或長期服用減弱免疫系統藥物的病人等。

最新啟動的6間指定診所分別為：

．柴灣環翠普通科門診診所

．黃大仙橫頭磡賽馬會普通科門診診所

．藍田分科診所普通科門診診所

．石硤尾普通科門診診所

．青衣市區普通科門診診所

．元朗容鳳書健康中心

每日診症設兩節 必須預約

指定診所服務時間為每日上午9時至下午1時，及下午2時至下午5時。求診人士必須預約診症，避免出現輪候人士聚集的情況。

醫管局提醒，部分轉作指定診所，將暫停普通科門診服務。經電話或「預約普通科門診」手機程式預約的偶發性疾病病人，可到區內其他普通科門診或私家醫生求診。如果已預約上述診所覆診的長期病患者，請按原定覆診日期，帶同預約便條及身份證前往區內指定的藥物補充診所取藥。

有關指定診所的疫苗接種服務（包括2019冠狀病毒病疫苗、季節性流感疫苗和肺炎球菌疫苗)，以及深喉唾液樣本收集包派發點及樣本收集點亦會於同日暫時停止服務。

▼3月15日起開始運作的全港23間指定診所地點▼



港島區：

．筲箕灣賽馬會普通科門診診所一樓

筲箕灣柴灣道 8 號一樓（預約電話：2560 0211；關愛預約專線：2560 1599）

．環翠普通科門診診所

柴灣環翠邨第 12 座地下（預約電話：2897 5527；關愛預約專線：2897 1058）

．貝夫人普通科門診診所地下

灣仔皇后大道東 282 號鄧肇堅醫院社區日間醫療中心地下（預約電話：3553 3116；關愛預約專線：2387 1776）

．堅尼地城賽馬會普通科門診診所

堅尼地城域多利道 45 號（預約電話：2817 3215；關愛預約專線：7083 7500）

．香港仔賽馬會普通科門診診所

香港仔水塘道 10 號（預約電話：2555 0381；關愛預約專線：7083 6500）

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+ 6

九龍區：

．柏立基普通科門診診所

新蒲崗太子道東 600 號（預約電話：2377 2660；關愛預約專線：3506 4277）

．東九龍普通科門診診所

鑽石山斧山道 160 號（預約電話：2327 7260；關愛預約專線：3506 2989）

．橫頭磡賽馬會普通科門診診所

橫頭磡聯合道 200 號（預約電話：5278 4988；關愛預約專線：5278 4279）

．油麻地賽馬會普通科門診診所

油麻地炮台街 145 號一樓（預約電話：2440 7659；關愛預約專線：3506 4989）

．九龍灣健康中心普通科門診診所

九龍灣啟仁街 9 號一樓（預約電話：2116 2812；關愛預約專線：5215 2312）

．藍田分科診所普通科門診診所

藍田啟田道 99 號（預約電話：2488 7408；關愛預約專線：2488 7408）

．長沙灣賽馬會普通科門診診所

長沙灣廣利道 2 號（預約電話：2497 4416；關愛預約專線：2387 8211）

．石硤尾普通科門診診所

石硤尾巴域街 2 號（預約電話：2464 7315；關愛預約專線：2788 3023）

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+ 2

新界區：

．將軍澳(寶寧路)普通科門診診所

將軍澳寶寧路 28 號地下（預約電話：2191 1083；關愛預約專線：9528 2106）

．南葵涌賽馬會普通科門診診所

葵涌葵盛圍 310 號（預約電話：2497 4413；關愛預約專線：2615 7333）

．伍若瑜夫人普通科門診診所

梨木樹和宜合道 310 號（預約電話：2497 4420；關愛預約專線：2401 0124）

．青衣市區普通科門診診所

青衣青綠街 21 號（預約電話：2254 8155；關愛預約專線：2434 6205）

．圓洲角普通科門診診所

沙田插桅杆街 29 號地下（預約電話：2647 3383；關愛預約專線：9147 2400）

．大埔賽馬會普通科門診診所

大埔汀角路37號地下（預約電話：2664 2039；關愛預約專線：6625 2483）

．粉嶺家庭醫學中心一樓

粉嶺璧峰路2號粉嶺健康中心一樓（預約電話：2639 4601；關愛預約專線：6016 4814）

．仁愛普通科門診診所

屯門屯利街 6 號地下（預約電話：2988 5516；關愛預約專線：7072 4784）

．天水圍(天業路)社區健康中心一樓

天水圍天業路 3 號一樓（預約電話：3124 2200；關愛預約專線：7072 4795）

．容鳳書健康中心

元朗西菁街 26 號（預約電話：2529 1308；關愛預約專線：6468 0113）