醫管局委任內地醫療隊為「名譽僱員」　局方負治療問題最終責任

行政長官林鄭月娥今早（14日）宣布，中央已派出內地醫療團隊到港協助，當中首批75名人員已抵港。醫管局表示，已委任內地援港醫療隊為「名譽僱員」，他們會與醫管局的醫護人員合作，在社區治療設施共同治療病人，身份等同醫管局的醫護人員，醫管局會為團隊所遇到治療上的問題負上最終責任。



▼3月14日 首批內地援港醫護經深圳灣口岸抵港▼



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身份等同醫管局醫護人員

醫管局對內地援港醫療隊來港表示歡迎，醫療隊抵港後，主要會先支援亞博館社區治療設施的治療工作。醫管局說，已委任內地援港醫療隊為「名譽僱員」，現時醫管局有關保險對病人的保障條款，跟現行醫管局僱員適用的保險相同。

醫管局又指，內地援港醫療隊會與醫管局的醫護人員合作，在社區治療設施共同治療病人。內地援港醫療隊在執行醫療程序時，身份等同醫管局的醫護人員，醫管局會為團隊所遇到治療上的問題負上最終責任。

食衞局副局長徐德義（右二）、醫管局主席范鴻齡（中）、醫管局行政總裁高拔陞（左二）、中聯辦副主任尹宗華（左一）在深圳灣口岸迎接內地援港醫療隊。（食物及衞生局圖片）

先在亞博社區治療設施工作 其他成員將陸續抵港

食物及衞生局晚上表示，感謝中央政府及廣東省政府徵集援港醫療隊來港協助抗疫，認為為本港應對第五波疫情打下一支「強心針」，而援港醫療隊其他成員稍後將陸續抵港。

局方又指，他們將先在亞洲國際博覽館的社區治療設施協助醫管局為確診的新冠病人提供適切治療。援港醫療隊的協助將有助加強社區治療設施的服務規模，從而加快整體病人流轉，讓醫管局可集中人手處理在公營醫院內臨床情況較為嚴重的病人。