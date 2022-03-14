內地75醫護團隊抵港　領隊餘濤：屬精兵強將　參與多地防控工作

第五波疫情嚴峻，中央應港府請求派出內地醫療團隊到港支援，首批75名醫護今日抵港。擔任領隊的中山大學孫逸仙紀念醫院醫務科科長餘濤表示，隊員所屬醫院等級均是「三甲公立醫院」，是「精兵強將」，期望盡快投入抗疫工作。



新華社報道，75人團隊具抗疫經驗豐富，熟練掌握粵語和英語，參與過廣東、湖北等多地防控工作。國家衞健委醫政醫管局副局長李大川亦送行，期望能以減低香港重症和死亡率。團隊成員之一的香港大學深圳醫院全科醫學部副顧問醫生陳力鋒相信，能快速適應香港情況，更快投入工作。



36名醫生和39名護士 包括4名中醫師

食物及衞生局副局長徐德義醫生、以及醫院管理局主席范鴻齡、行政總裁高拔陞醫生，會同中聯辦副主任尹宗華今日在深圳灣口岸迎接內地援港醫療隊（第二隊）隊長余濤教授及其帶領的內地援港醫療隊。

中山大學孫逸仙紀念醫院醫務科科長、主任醫師餘濤擔任團隊領隊，他表示，75名隊員分別來自廣州、深圳、佛山和珠海的14個醫療單位，所屬醫院等級均是「三甲公立醫院」，形容是挑選了「精兵強將」，他期望盡快按照前線總指揮部署，融入本港團隊投入抗疫，直接服務市民。

據新華社報道，75人團隊中有36名醫生和39名護士，是所屬醫院的臨牀一線骨幹，大多參與過廣東、湖北等多地防控工作，具抗疫經驗豐富，熟練掌握粵語和英語，他們分別從事呼吸內科、腎內科、心血管內科等與長年長患者有關專科，其中包括6名感染控制專家以及4名中醫師。

▼3月14日 首批內地援港醫護經深圳灣口岸抵港▼



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醫管局主席范鴻齡形容：及時雨

徐德義指，第五波疫情非常嚴峻，為防止個案惡化為嚴重，需要大量醫療配套，現時其中一個樽頸是人手，今次來港的75名內地醫護都富有經驗，他們主要在亞洲博覽館社區治療設施工作，相信可與醫管局協作，增加規模，讓病人獲得適切治療。

范鴻齡形容內地醫療隊是「及時雨」，因為醫管局員工的工作壓力非常沉重，目前已經接收超過1.2萬名患者，9萬名員工中有一成員工感染，人手嚴重不足，令在亞博館無法增開病床，希望內地團隊來港後可加開床位，范又指，內地團隊具豐富新冠治療經驗，期望向他們多方面學習，提升本港醫療水準，減低重症和死亡率。

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港大深圳醫院副顧問醫生隨團

內地支援香港抗疫工作專班檢測與醫療組組長、國家衞健委醫政醫管局副局長李大川有到現場為團隊送行。他表示，團隊將前往亞博館社區治療設施參與醫療護理工作，設施以診治長者為主，多數患有疾病，重症和危重，醫療隊到港後將迅速展開工作，減少重症和死亡。

香港大學深圳醫院全科醫學部副顧問醫生陳力鋒亦是團隊一員，他將在亞博館負責輕症病人的診治和護理工作，他表示：「我們醫院與港方醫院有長期的交往合作，對香港的情況有更多的瞭解。相信我們醫院的醫護人員能夠更加快速適應香港的情況，更快投入工作。」