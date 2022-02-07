Apple Store蘋果中環IFC店初四有員工確診　負責後勤工作

第五波疫情急速惡化，確診患者每日幾何式上升。Apple Store於中環國際金融中心商場IFC的蘋果專賣店於2月4日得悉有員工確診，該名員工曾於2月3日上班，負責後勤工作，不會與客人接觸。蘋果表示，已為店舖進行深層清潔，數名被列為密切接觸者的同事已進行檢疫，衞生防護中心亦已掌握情況。



蘋果向《香港01》確認，2月4日得悉有在中環IFC分店上班的員工確診，該名員工最後上班日期為2月3日，屬後勤職位，不會接待客人。蘋果指，有數名員工被列為密切接觸者，正進行檢疫，暫時檢測結果均為陰性，指衞生防護中心已得悉事件，並跟隨中心提供的指引處理，亦有為分店進行深層清潔。

翻查衞生署的確診患者到訪處所名單，個案編號15178的患者曾在2月3日到訪或報稱到訪國際金融中心商場，為一名39歲居於屯門豐連2座，在2月4日發病，2月6日公布其確診。該名患者亦曾到過屯門市廣場一期及聖德肋撒醫院。

▼2月7日 中環愛丁堡廣場檢測點排長龍▼

