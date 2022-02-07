疫情｜消息：今增614宗確診　單日數字倍升再穿頂　初陽亦逾300宗

第五波疫情開始呈「幾何式上升」，消息稱，今日（7日）新增確診個案再比昨日（6日）倍翻達614宗，再創兩年多抗疫以來單日新高，初步確診亦有逾300宗，即確診及初步確診人數合計近千宗。其中屯門大興邨興泰樓及興昌樓延長圍封一日後，截至今日凌晨一時，兩日的行動共發現15宗初步陽性及一宗結果不確定個案。



▼2月5日 屯門大興邨興泰樓圍封檢測▼



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614宗確診為一周前單日確診數的約10倍

消息指，今日再增614宗確診及逾300宗初步確診，較昨日342宗急增近倍，若與上周一（1月31日）只有新增66宗個案比較，確診個案已「幾何式上升」近10倍。

仁濟醫院急症室輪候時間預計超過8小時

衞生防護中心總監林文健昨日指，社區有至少逾320條傳播鏈，更預告確診數字「肯定未達高峰」。醫管局公立醫院急症室亦爆滿，截至今早11時，仁濟醫院輪候時間預計超過8小時。

大興邨興昌樓及興泰樓現15宗初陽和1宗檢測不確定

屯門大興邨興昌樓及興泰樓昨日延長圍封強檢多一天，政府宣布，圍封行動於今早9時完成，兩日行動共有5,546人次接受了檢測，發現15宗初步陽性和一宗檢測結果不確定的個案，即昨日在兩幢大廈再發現多兩宗初步陽性個案。

▼2月5日 屯門大興邨興昌樓圍封檢測▼

