屯門居民大廈現確診者被公司要求檢測三次　首位街坊凌晨5點排隊

新冠肺炎疫情嚴峻，昨日（6日）屯門大興邨興泰樓出現多宗確診個案，分散不同單位，區內多個大廈隨即納入強檢範圍。今早（7日），建生社區會堂及青田遊樂場排滿檢測人龍，圍繞社區會堂大打蛇餅，延伸至附近巴士站、輕鐵站及建生邨樂生樓一帶，市民普遍估計至少需要排隊2小時，方能完成檢測。排在前排的居民透露，首名的街坊早上5時多便開始排隊，亦有市民指因居住的大廈出現確診者，被公司要求檢測三次，完成第一次檢測及取得陰性結果後，才能上班。有居於大興的居民則指出，邨內長者人數眾多，希望當局能協助分流，不用他們苦苦等待多時才能進行檢測。



《香港01》記者今日巡視建生社區會堂及青田遊樂場檢測站，兩個檢測站均於早上8時開放，開放前已現人龍，8點後人流更是顯著上升。建生社區會堂至少有1,000名市民排隊等待檢測，當中以長者為主，部分長者帶備摺凳。由於會堂外的地方有限，不少市民一度需走上輕鐵站位置排隊，隊伍圍繞社區會堂兩圈，延伸至附近巴士站、輕鐵站及建生邨樂生樓對出平台一帶。

街坊：日日咁排法都唔係辦法

在建生社區會堂排在頭位的何小姐表示，今早6時半已前往排隊，當時已有其他街坊在她前面，據她所知，排在首位的街坊清晨5時已開始排隊。何小姐指，因需要趕及女兒上班前完成檢測，以便接手照顧孫子，故特意提早排隊，希望盡早完成檢測。街坊區小姐則認為檢測站人流太集中，又指附近屋邨均為老人邨，應加開檢測站，不用難為長者。

+ 4

在8時後到場的陳生陳太亦是因為強檢才到場排隊。陳先生預計需要排隊至少兩小時，才能完成檢測。他批評現場安排混亂，「我都係兜咗成個圈，去問保安，先知邊度係隊尾」。他認為若檢測站有職員能提供指示及安排會更理想。他提到，現時附近只有兩個檢測站服務大興、建生及良景一帶居民，明顯供不應求，希望當局能加開檢測站，分流街坊，「其實𠵱家冇乜可能清到零，日日咁排法都唔係辦法，浪費時間，風險又高」。

街坊盼對長者作體恤安排

至於青田遊樂場檢測站亦出現人龍，從隊頭步行至隊尾也需要6分鐘時間，隊伍橫跨整個遊樂場至外面的單車徑。有街坊指，青田遊樂場較建生社區會堂空曠，排隊時相對較舒適。他們亦透露，建生社區會堂只有6個檢測位置，青田遊樂場則有10個，相信後者人流疏導上會較快。排隊的區婆婆表示，因所住大廈被納入強檢範圍，故今天已是第二日到場檢測。她形容，昨日早上7時多便排隊，3個小時後才完成檢測，相信今天亦需要同樣時間。區婆婆形容，大興邨是老人邨，希望當局可對長者作出體恤安排，「有啲長者坐輪椅，都睇吓有冇方法令到佢哋唔使咁辛苦」。

+ 6

居於良景邨的黃太表示，雖然所住大廈有確診者，但並未有被納入強檢範圍，她按公司程序上報後，獲通知需要進行三次檢測，完成第一次檢測及取得陰性結果後，才能上班。她透露，公司位於港島區，不知道如何有足夠時間完成餘下兩次檢測，「8點開站，我都坐緊車啦；6點收工，返到嚟再去檢測站都有啲趕，睇吓到時公司會唔會酌情處理」。黃太亦指出，近日民政署在附近大廈派發快速檢測包，相信未來兩天會找到更多隱性確診者，屆時檢測站的排隊問題會更嚴重。

黎小姐則指出，選擇到青田遊樂場來檢測是因為地方較為空曠，而且只有一條通道，較容易找到隊尾。她表示，日前曾到建生社區會堂排隊，當時人流較現時少，亦需要排隊兩個半小時，相信檢測位置較多的青田遊樂場會更快完成整個程序。她提到，現時很多排隊人士均是長者，希望工作人員可以作更好安排，例如仿效其他地區的檢測站，分流長者及行動不便人士。