前港姐黃嘉雯胞姊涉放貓入洗衣機　突指另有真兇　官不信裁罪成

前港姐冠軍黃嘉雯的胞姐，涉嫌在IG上載一段將貓放入開動了的洗衣機的影片，被控虐畜，案件今（7日）在屯門法院裁決。暫委裁判官馮念偉指，被告自辯時才首次提出，她一名已離開香港的港朋友才是元兇，但她從未要求對方向警方交代事件，認為其說法並不合理，又指被告因貓曾在其衣物上大便，籨而懷恨在心下犯案，裁定其虐畜罪成。控方申請將貓兒交由愛護動物協會處理，惟馮官念在被告只是初犯，案情非特別，亦已養這貓6年，准貓交還被告。並把案押後至2月21日判刑，以待索取社會服務令及感化官報告，被告期間准保釋。



女被告黃綺婷（ 28 歲，保險從業員）被控於 2021 年 2 月 7 日，在天水圍天澤邨某單位內，殘酷地惡待或驚嚇一隻貓，其胡亂或不合理的作為，導致一隻貓或受到不必要痛苦。

港姐黃嘉雯(右)的胞姊黃綺婷(左)被裁定虐待她養了6年的貓罪成，但准她取回貓隻。(網上圖片)

審訊時才第一次提及Yan

馮官裁決指，被告自辯時稱涉案片段為其朋友Yan所拍攝，但Yan已於2021年中離開香港。馮官質疑，被告去年2月被捕，當時應知Yan為重要證人，並有足夠時間要求對方向警方錄取警誡供詞下，但她卻在審訊時才第一次提及Yan，且沒有進一步提及Yan的資訊，包括其全名及兩人關係等，舉動不合常理。

看不到事件有何值得分享之處

馮官續指，被告自稱為愛貓之人，如果其所言屬實，理應不會讓任何人作出有機會傷害貓兒的行為。但她在得悉Yan的所作所為，不單對Yan沒有任何不滿或責備，更若無其事地配上文字分享至社交台，馮官直言看不到任何值得分享之處，認為被告的行為並不合理，指她對於Yan這個人物的空泛聲稱並不可信，未能對控方案情構成疑點，不予以接納。

去年網上有片顯示有人把貓放入洗衣機並開啟電源。(詳看下圖)

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片中女子指甲未塗健康圈與被告一樣

至於片段中按下洗衣機開關的手，馮官指出該手的手形、指甲大小、指甲油顏色及膚色均與被告被捕時的手一樣，且兩者的健康圈均未有塗上紅色指甲油，在其他環境證供的層層疊加下，肯定片段中的左手必然屬於被告。另據片段顯示，洗衣機的開關鍵被按下時有發出聲音，燈隨即亮起，馮官肯定洗衣機當時有電源及啟動。

貓未有受傷只屬僥倖

被告當時未有將貓兒抱出，留牠在轉動的洗衣機中，據獸醫的說法有機會對貓隻造成心理創傷及肉體折磨，事後沒有受傷只屬僥倖。加上，貓兒被困在洗衣機內時不斷掙扎，機門一打開就立即跳出，明顯造成一定程度的心理傷害。馮官最後指出，被告的犯案動機是在案發前一星期，貓兒曾在其內衣箱上大便，因而耿耿於懷、銘記在心，對貓兒有一定程度的不滿而犯案，裁定被告罪成。

辯方求情指，被告被定罪後對其工作有影響，已屬重大教訓，涉案行為持續時間短，貓兒亦無可見的傷勢，望法庭能判以非監禁式刑罰。

案件編號：TMCC1457/2021