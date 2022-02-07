火眼實驗室重置工程展開　馬鞍山體育館竪起氣膜　華大基因再承辦

第五波新冠病毒Omicron疫情大爆發，特首林鄭月娥上周五（4日）表示，已邀請廣東省的專家來港，協助在馬鞍山體育館重設「火眼實驗室」，預料本月內可建成，令每日的單管檢測量增至30萬。

《香港01》記者今晚（7日）到馬鞍山體育館視察，發現館內場地已清空，物資已運抵，有外判工人正在館內裝設場館，並為多個氣膜實驗室充氣，準備重設火眼實驗室。氣膜上印有現時檢測承辦商之一「華大基因」的標誌，意味着華大在港合資公司華昇診斷中心繼前年全民檢測後，再次負責與國內專家合作的火眼實驗室檢測項目。



《香港01》記者傍晚到將重設火眼實驗室的馬鞍山體育館視察，館內球場的物資已被清空，多個以木箱裝着的檢測物資已運抵現場，部分更寫上「台灣製造」（MADE IN TAIWAN）的字樣。身穿「俊藝」上衣的外判工人，在地板上鋪上白色疑似棉布的物料，再在上面裝設多個氣膜，氣膜印有「華大基因」、「華大智造」等的標誌，氣膜上方亦以簡體字寫上火眼實驗室，與前年的火眼實驗室設計類似。

▼2月7日 工作人員在馬鞍山體育館重設「火眼實驗室」▼



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現場有公關承認，馬鞍山體育館的檢測承辨商「華大基因」。華大基因為現時政府約10個外判檢測承辦商之一，據了解，今次的火眼實驗室亦是交由華大基因華昇診斷中心負責，將會與廣東省派駐來港的專家合作進行檢測。

▼2020年8月設中山紀念公園體育館設火眼實驗室▼



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第一代火眼實驗室前年設於中山紀念公園體育館

政府前年8月推行全民檢測時，亦曾設立火眼實驗室，當時選址在西營盤中山紀念公園體育館，有關實驗室以「氣膜」營運，當時由華大基因的華昇診斷中心負責營運，亦即兩次火眼實驗室均交由華大基因承辦。

當時的中山紀念公園體育館設有16個氣膜實驗室，處理全民檢測收集回來的樣本，並有約200名「國家隊」抵港參與檢測，而華昇則加派200人參與，他們同樣來自內地，但獲港府批出工作簽證。