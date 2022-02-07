禁堂食｜食肆上季收益按年升3成　政府：第五波疫情令業務再受壓

政府統計處今日（7日）公布最新食肆收益及購貨額臨時數字，2021年第4季及全年食肆收益及購貨額臨時統計數字均有上升，當中去年第4季食肆總收益價值的臨時估計為251億元，按年升29.1%。政府發言人表示，去年的食肆業務受惠於本地疫情穩定、勞工市場情況改善，以及消費券計劃，數字因而進一步上升。 撰文：黃熙緻



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去年第4季食肆總收益臨時估計達251億

2021年第4季的食肆總收益價值的臨時估計為251億元，按年上升29.1%。同期間，食肆購貨總額的臨時估計為82億元，按年上升29.6%。扣除其間價格變動的影響後，2021年第4季的食肆總收益以數量計的臨時估計較上年同季上升25.5%。

2021年全年總收益927億 較2020年升16.8%

2021年全年的食肆總收益價值的臨時估計為927億元。與2020年全年比較，以價值計及數量計分別上升16.8%及14.8%。同期間，食肆購貨總額的臨時估計為302億元，按年上升16.8%。

非中式餐館總收益升幅顯著 酒吧收益微跌

按食肆類別分析，2021年全年與2020年全年比較，中式餐館的總收益以價值計及數量計分別上升18.3%及16.4%。非中式餐館的總收益以價值計及數量計分別上升23.1%及20.7%。快餐店的總收益以價值計及數量計分別上升8.6%及6.4%。酒吧的總收益以價值計下跌0.2%，但以數量計則上升6.9%。至於雜類飲食場所，其總收益以價值計及數量計則分別上升12.3%及10.5%。

政府發言人表示，受惠於本地疫情穩定、勞工市場情況改善，以及消費券計劃，食肆業務在2021年第四季繼續改善。食肆總收益價值在第四季與一年前的低基數比較大幅上升29.1%。經季節性調整按季比較，食肆總收益價值進一步上升1.6%。2021年全年合計，食肆總收益價值與2020年的低比較基數相比回升16.8%，但仍明顯低於環球疫情大流行前的水平。

政府：食肆未來數月前景取決於本地疫情發展

發言人補充，最新數據僅能反映截至2021年年底的情況。踏入2022年，新一波本地疫情來襲，加上因應收緊的社交距離措施，令食肆業務再度受壓。「防疫抗疫基金」下的新一輪措施應能及時提供一些紓緩作用。食肆未來數個月的業務前景將主要取決於本地疫情的發展。