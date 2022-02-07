自我快速檢測｜有人一次過藥房買50盒　黃夏蕙斥有店舖加價1.3倍

本港新冦病毒Omicron疫情大爆發，政府上周宣布推行「自我快速檢測」計劃，向市民派發快速抗原測試套裝。市面不少同類產品近日即賣斷市，《香港01》記者到北角及荃灣16間藥房及連鎖店視察，有10間店舖的快速檢測產品均缺貨，有藥房指檢測產品近日暢銷，今早入貨100盒後，已有客人一次過買入50盒。



藝人黃夏蕙今日在Facebook撰文指出，其中一款檢測包數日前每盒才120元，今日全線無貨，有貨的則加幅加價1.3倍至280元，「疫情前期口罩係咁，而家快速測試盒又係咁？」



▼全民自我檢測：記者實試一款新冠病毒快速抗原檢測▼



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記者行16間藥房 僅2間有貨

《香港01》記者晚上約7時，以顧客身份，到北角及荃灣共14間藥房及2間萬寧店，發現僅得2間藥房賣快速測試產品，有10間缺貨，餘下4間則稱一直未有發售。日前在將軍澳新都城所見，商場內的萬寧及屈臣氏，店員都稱已售罄。



位於北角春秧街露天街市的七間藥房當中，僅「富泰藥房」出售快速檢測產品，每盒售價160元，可檢測1次，牌子屬「健盈萊」。藥房職員表示，今早新入貨100盒後，大受市民歡迎，「有個客朝早一口氣掃走50盒。」

藥房店員稱最快月中才有貨

另外有三間藥房目前缺貨，包括名豐大藥房、宜安大藥行、北角藥房。其中名豐大藥房店員透露，由於農曆新年期間內地藥廠未開，故最快月中才有貨，屆時售80元1盒。根據職員提供的圖片，快速檢測套裝牌子疑為「DIAGNOS」。



宜安大藥行店員則表示，早前曾售20多元1盒快速檢測包，但未知何時再有貨，更建議記者到郵局領取檢測瓶，直言檢測結果更準確，「呢啲檢測包測3次先得1次準。」至於北角藥房職員則透露，一個多星期前已售罄。

荃灣藥房收到預購單

至於荃灣區方面，有兩間萬寧店員指，快速測試的產品已「賣斷市」，在該區門市已無法買到。位於川龍街6間藥房及鄰近大河道的1間藥房，僅「田心藥房」有現貨出售，該款快速抗原測試套裝由康盈藥業有限公司出品，售價為118港元，可同時測試新型冠狀病毒、甲型流感及乙型流感。



其餘藥房均暫無現貨，但嘉城藥房病店員表示，「妥析快速抗原測試」已有一段時間未能入貨，並已購入另一品牌的快速測試套裝，今晚稍後便會到貨，每盒維持賣120元，有不少街坊已向藥房付款預購該批即將到貨的快速測試產品。

另一間恒威大藥房店員則表示，「妥析快速抗原測試」已售罄，另一牌子將於星期四到貨，料售價約為「100元鬆啲」。另有藥房店員則表示未能採購相關產品，故店內一直無發售。

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不少人四出搜挖檢測劑，藝人黃夏蕙在Facebook撰文，四處買不到。她指其中「妥析快速抗原測試」，數日前才120元一盒，今日全線無貨，即使有，售價貴1.3倍至280元一盒。