疫情｜火車站老字號栗子檔旺季生意減半　拒退休交牌：靠熟客頂住

每逢冬季，旺角鐵路站天橋底的街頭便響起「沙沙」的聲響，鑊內用黑砂及糖炒栗子的聲音此起彼落，這間屹立逾60年的番薯栗子車仔檔，原本每逢12月至2月前是旺季，惟1月初起第五波疫情來襲，負責人蘇生稱近月生意減半，但食材及生火原材料價格節節攀升，今年不得已略為升價，猶幸有熟客支持，總算捱得過去，他寄望新一年疫情可以盡快消散，「炒呀炒，炒走晒病毒，香港快啲好！」



經營逾60年 夫婦檔主見證經濟陰晴

一個面積不大的炒栗子車仔檔隱含着民間智慧，兩邊分開各一灶頭，其中一邊爐底透着燒至半白的熱炭，上面烤着啡皮黃心番薯，另一邊直徑30吋的黑色鐵鑊，蘇生在冒煙的黑砂中加入糖，不斷用鑊鏟爆炒，冒起縷縷白煙直冒上橋面，蘇先生將栗子炒熟後再放入木箱，再用海棉布放在表面保溫，才能將一袋金黃飽滿又軟糯香甜的栗子交到客人跟前。

年逾六十的蘇先生，與太太在旺角火車站橋式下的亞皆老街與染布房街的街頭經營「有記番薯栗子」，不經不覺超過60年，先後換過兩代人，原檔主是太太的父母，其後因年紀老邁交由蘇太接手，她忙不過來，婚後直接拉着丈夫一同開檔至今，除了每年5至8月夏天休巿外，其餘時間年中無休，新年照樣開工，生意全盛時連內地旅客亦一邊拖着行李箱，一邊慕名到場光顧，「以前賣栗子最旺時期係冬季，越凍越多人買，一日可以賣晒兩袋共80斤栗子，炒極都唔夠，𠵱家冇咯，今日都唔知賣唔賣得晒一袋。」

檔主：晚上8點後成條街無人

第五波疫情襲來，中港封關，加上很多打工仔轉做WFH在家工作模式，車站人流減少許多，「以往呢度好旺，但呢家晚上8點一過，成條街都無人，我哋都提早收檔，以前晚上10點收工，𠵱家晚上8點已收起車仔檔走人。」

人流減少了，不等如就可以減價刺激消費。蘇先生指今年食材及原材料受物流成本影響上升，一袋40斤的栗子由去年650元升至今年的780元，每袋20斤番薯加價90元，連煮食的火水，每桶亦要漲價30，他亦不得不略為調升食物價錢，每磅栗子及煨番薯加價2元，鹽焗鵪鶉蛋由10元7隻改為20元13隻，以抵銷部分原材料加價成本。

街頭小販比食肆經營環境稍優

「栗子檔仲叫好啲，買完拎走食，又有熟客光顧，你睇對面街嗰啲餐廳仲慘呀，你問佢生意點樣，老闆覺得你唔幫襯仲問傷心事，應該嬲到趕你走。」蘇先生半開玩笑說。雖然生意難做了，但蘇生稱始終從上一代接手，加上兩子一女嫌手髒及辛苦，不肯繼承兩夫婦衣缽，只要還可以賺得一口飯吃，兩人絕不會退休交牌。